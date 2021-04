Také si dopřáváte večer sklenku oblíbeného vína? Spolu s rostoucí oblibou tohoto lahodného nápoje přemýšlí stále víc lidí i nad tím, jak ho správně uchovávat. Prostory k vybudování tradičního sklípku většina z nás doma nemá. V běžné domácnosti proto ke skladování lahví poslouží stojany a regály, které dokáže vyrobit šikovný kutil. Sázkou na jistotu pak bude speciální chladnička.

Titulní strana magazínu HobbyZdroj: DeníkCo si budeme povídat, vínu je nejlíp ve sklepě. Ten totiž nabízí tři klíčové a zásadní podmínky pro jeho dlouhodobé uchovávání. Jde o tmavý prostor s konstantní teplotou mezi 10 až 12 °C, s přiměřenou cirkulací vzduchu a vlhkostí mezi šedesáti pěti až osmdesáti procenty.

Při skladování v domácích podmínkách byste se tomuto ideálu měli alespoň pokusit co nejvíc přiblížit. Nicméně svá oblíbená stolní bílá a růžová vína z obchodních řetězců vypijte do tří měsíců, lehká červená a kvalitnější bílá si vychutnejte do půl roku.

Pozor na teplotní šok

Možná vás překvapí, že péče o víno by měla začít už při samotném nákupu. A je jedno, jestli půjde o jednu lahev sedmičky nebo o celý karton. Před koupí vždy zkontrolujte, jestli je korek správně zasazen a je tedy dostatečně zabráněno přístupu vzduchu. Některá vína jsou totiž vhodná k okamžité konzumaci a neměli byste je déle skladovat.

