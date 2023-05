Miliony korun musí každoročně platit železniční dopravci za opravu počmáraných vlakových souprav. Ty jsou totiž velmi často cílem nelegálních graffiti. Dopravci přiznávají, že účinná obrana téměř neexistuje. Odstavené vlaky proto umísťují do hlídaných areálů či na dobře osvětlená místa hlídaná kamerovým systémem. České dráhy mají k dispozici dokonce hlídky se psy.

Sprejeři poškozují vlakové soupravy graffiti | Foto: Deník/Markéta Homolková

Železniční dopravci se rozhodli zavádět přísnější opatření. Důvodem nejsou jen milionové částky vynaložené z vlastních rozpočtů na odstranění nelegálních graffiti, ale také dopady řádění vandalů na snížení komfortu cestování, zejména ve snížené kapacitě. „V loňském roce České dráhy evidovaly více než čtyři sta případů graffiti. Náklady na odstraňování přesáhly pět milionů korun, skutečná škoda je však zhruba dvojnásobná,“ potvrdil člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Jedním z opatření drah proti sprejerům by mělo být rozšířené čištění. Čmáranice na pláštích vozů zaměstnanci dopravce co nejrychleji odstraní. Výtvor tak vidí minimum lidí, což je pro vandaly nežádoucí. Do roku 2027 má být navíc v depu v pražské Michli k dispozici nová hala, kam se budou počmárané vagóny přesouvat ke zbavení malůvek.

Spoléhat se pouze na častější renovaci představitelé Českých drah nechtějí. Odstavené vlaky budou lépe hlídat. „Dalším důležitým krokem je aktivnější střežení míst, kde k útokům nejčastěji dochází. K dispozici máme nově i hlídky se psy,“ poznamenal Ješeta.

Cílem sprejerů nejsou jen České dráhy

Problémy mají i menší dopravci. „Graffitti odstraňujeme většinou z jedné až dvou jednotek týdně. Za loňský rok jsme kvůli posprejovaným vlakům museli vynaložit přes dva miliony korun. Trápí nás také poškozování interiérů, většinou jde o poničená sedadla, područky, stolky, krádeže vybavení toalet a další drobnosti. Za nápravu těchto poškození jsme zaplatili milion korun,“ sdělil mluvčí Arriva Transport Česká republika Jan Holub.

Vlaky, pokud to je to možné, dopravce odstavuje do chráněných areálů. „Tam, kde to není možné, je umísťujeme do osvětlených lokalit, s kamerovým dohledem a zajišťujeme pro ně strážní a dozorčí službu,“ popsal Holub.

Peníze na odstranění graffiti putují i z rozpočtu „žlutého“ RegioJetu. „Celkové škody způsobené graffiti v minulém roce se pohybují v řádech vyšších statisíců korun. Celkový počet událostí se pohybuje okolo 45 případů,“ vypočetla mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová. Bližší podrobnosti o opatření proti vandalům prozradit nechtěla.

Ochranné nátěry

Rozšíření počtu zaměstnanců ostrahy a lepší hlídací kamerové systémy nemusí být jediným účinným řešením. Dopravci využívají i moderní technologie na vagónu. „Vnější ochranu řešíme pomocí antigraffiti nátěrů. V loňském roce jsme celkově řešili jednotky případů se škodou do sta tisíc korun,“ informoval mluvčí LeoExpress Emil Sedlařík.

Ochranné nátěry, které pomáhají odstraňovat sprejerské výtvory i z oken, chce ve větší míře nechat aplikovat i státní dopravce. „České dráhy připravují společně s objednavateli dopravy i další kroky, jako je obnovení a rozšíření antigraffiti nátěrů nebo polepů. Příměstské vlaky plánujeme také dovybavit vnitřním a vnějším kamerovým systémem,“ připomněl mluvčí Ješeta.

V Česku je každoročně zaznamenáno zhruba čtyři tisíce případů vandalských útoků, a to nejen na odstavené vlakové soupravy, ale také na budovy, historické objekty a další veřejná místa. Graffiti je velký problém zejména ve velkých aglomeracích, jako je Praha, Brno či střední Čechy. Vypátrat pachatele se policistům daří jen u každého pátého případu. „Je to dáno mimo jiné i tím, že se jedná o trestnou činnost páchanou v drtivé většině beze svědků a v místech, která jsou odlehlá od běžného provozu,“ vysvětlil policejní mluvčí Ondřej Moravčík. V případě dopadení vandalovi hrozí až rok vězení.

S vandalstvím se potýkají i jinde

Vandalství na odstavených vlakových soupravách neřeší jen dopravci v České republice, ale i jinde ve světě. Třeba v sousedním Německu. Tamní policie každoročně eviduje kolem 18 tisíc případů nelegálních graffiti na železnici se škodou 12,2 milionu eur, tedy bezmála 288,7 milionu korun. Vysoké škody napáchali sprejeři i v Rakousku. Tamním drahám ÖBB vznikla škoda 3,2 miliony eur, což je v přepočtu zhruba 75,7 milionu korun.