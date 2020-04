Pro lidi v karanténě pošta připravila bezkontaktní způsob doručování. Doporučené zásilky určené do rukou adresáta doručovatelé ukládají do schránky, nebo je nechávají na pobočce pošty, kde si je do měsíce mohou adresáti vyzvednout.

Doručovatelka Barbora Kaločová z poštovního depa Ostrava – Kunčice si pochvaluje, jak vzorní jsou v aktuální situaci při přebírání zásilek hlavně senioři.

ON-LINE ke koronaviru můžete nalézt zde

„Jsou poučení a otevírají nám v rouškách, navíc mají přichystané své propisky, takže přicházíme do minimálního kontaktu. Když někdo náhodou nemá na tváři roušku, poučíme jej, protože v případě, že si ji nenasadí, nejsme povinni zásilku předat,“ vysvětluje doručovatelka, která je u pošty už sedmadvacet let.

„Spousta lidí ocení, že se teď staráme lidem o servis přesto, že se cítíme ohroženi. Je jasné, že mezi našimi klienty budou i ti pozitivní, ale nemůžeme vědět, kteří to jsou, takže do nějakého kontaktu s nákazou podle mě určitě přicházíme. Ale pořád je i dost kritiků, že pošta nestíhá a to mě mrzí, říkám jim, běžte si to zkusit,“ říká doručovatelka ze severní Moravy, která si pochvaluje, že se kvůli slabšímu provozu dostane při rozvozu pohodlně kamkoliv a najde i místo na zaparkování.

Na vesnici jsou lidé milejší

„A také platí, že na vesnici jsou lidé daleko milejší a vstřícnější než ti ve městech,“ přidává svůj postřeh paní Kaločová.

Podobnou zkušenost má její kolegyně ze středočeského Nymburka Boženka Tuzarová. „Mám jisté obavy, ale nesmím si je připouštět. Je to nemoc, která není vidět. Ale mám zkušenost se seniory, kteří to myslí dobře, jsou moc milí, ale vlastně ohrožují nás i sebe. Chtějí poděkovat, vzít nás za ruku, říkají nám, abychom byli opatrní, ale vlastně jsou k nám i sobě neohleduplní,“ svěřuje se doručovatelka.

Sama cítí, jak lidé s doručovateli sympatizují, ale kritické hlasy stále zaznívají. „Leckde teď doručujeme obden. A když se na tu konkrétní vesnici jeden den nejede a zákazníkům nedojde rouška, kterou mají dostat prostřednictvím pošty, přečteme si na sociálních sítích, že ty roušky krademe,“ posteskla si paní Boženka, která přidala i jednu zkušenost, nad níž zůstává rozum stát, od své kolegyně.

„Zákaznice dostala balíček, a když si vše přebrala a podepsala, tak oznámila, že je v karanténě a že by se před ní doručovatelka měla mít na pozoru. Je to nepochopitelné, vždyť se přece šlo od vrátek domluvit, balíček mohl zůstat za dveřmi, zákaznice by se podepsala svou propiskou, vše mohlo být bezkontaktní. Od člověka v karanténě šlo o zbytečný hazard,“ nechápe nymburská doručovatelka, která proto apeluje na veřejnost: „ Za všechny svoje kolegyně prosím, ať lidi fakt nosí roušky a jsou ohleduplní. Vždyť jimi chrání nejen sebe, ale i nás,“ vzkazuje paní Tuzarová.

Deník oceňuje všechny doručovatelky České pošty, jejichž práce snese srovnání s lidmi v takzvané první linii a za své čtenáře vzkazuje: Děkujeme!