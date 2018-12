Závazek na celý život? Jen láska k zachování manželství nestačí

Partnerství, úředně zpečetěné navždy a na věky, často nevydrží. To, že sňatek dnes mnohdy neznamená závazek na celý život, ukazují čísla statistiků za první pololetí letošního roku. Během šesti měsíců skončilo ve středních Čechách rozvodem šestnáct stovek manželství. Uzavřených sňatků bylo ve stejném období dva a půl tisíce.

Porovnávat obě čísla by byla ošemetná matematika. Hledat přímé vazby mezi současnými svatbami a krachy manželství uzavřených v minulosti nelze. Nicméně – i tahle čísla mohou leccos napovědět.

Z 1608 rozvedených manželství bylo bezdětných partnerství jen 614. Nezletilých dětí se rozchody dospělých dotkly v 994 případech. Ve srovnání s republikovým průměrem (59,3 procenta) byla ve středních Čechách účast dětí nepatrně výš (61,8 procenta). Většinou se jednalo o rodiny s jedním dítětem (506) či se dvěma (443); tři a více dětí naráz poznamenal jediný rozvod pětačtyřicetkrát.

Odborníci připomínají, že ani takováto situace nemusí pro děti představovat trauma. Záleží na tom, jak se dospělí zachovají, jak potomkům dokážou vysvětlit, co se odehrává – a také zdůraznit, že na tom, k čemu došlo, děti vinu nenesou.

Údaje spojené s 1608 středočeskými rozvody ukazují, že nejsou ojedinělé situace, kdy se manželství někomu rozpadne opakovaně. Během půlroku se to v kraji přihodilo stovkám lidí. O první rozvod v životě totiž šlo jen pro 1259 mužů a 1273 žen. Je to vcelku vyrovnané – nicméně vyšší míra recidivy se projevuje mezi pány.





Hlavně žádné šoky



Překvapením by pro dítě neměl být samotný rozvod, ani co následuje po něm. Ideální je zachovat co nejvíce z dřívějšího režimu i prostředí, aby nemuselo měnit kamarády, spolužáky, zájmy. Nejlepší je, když může nadále bydlet tam, kde žilo doposud. Není také dobré uspěchat seznamování s novými partnery rozvedených rodičů.









Rozvody ve Středočeském kraji během půl roku

Region Počet rozvodů (z toho manželství s dětmi) Návrh ženy Společný návrh Benešovsko 90 (58) 35 33 Berounsko 85 (54) 33 33 Kladensko 265 (154) 80 146 Kolínsko 162 (113) 93 30 Kutnohorsko 71 (41) 26 24 Mělnicko 98 (60) 39 39 Mladoboleslavsko 147 (92) 38 85 Nymbursko 105 (71) 32 60 Praha-východ 229 (148) 78 107 Praha-západ 159 (89) 43 80 Příbramsko 129 (75) 54 48 Rakovnicko 68 (39) 28 19 Středočeský kraj 1608 (994) 579 704 Hlavní město Praha 1350 (701) 376 738 Česká republika 11 856 (7036) 4094 5484

Zdroj: Český statistický úřad; údaje se vztahují k prvnímu pololetí letošního roku (leden až červen)