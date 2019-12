Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) má připravených čtyři až pět variant pomoci klientům zkrachovalého stavebního projektu H-System. Chce o nich jednat se členy vlády, zejména s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Dostálová to řekla před dnešním zasedáním kabinetu. Jednou z variant podle ní je, že by stát dal určité záruky za družstevní bydlení.

Závora u domů v Horoměřicích. Ilustrační foto | Foto: ČTK

"Musela by se upravit nařízení vlády. Ale je potřeba si říci, jestli tímhle směrem půjdeme, nebo ne. Je potřeba si také říci, že nemůžeme dělat nařízení vlády jen pro klienty H-Systemu. Spadli by do toho všichni klienti, kteří se takhle v minulosti dostali do problémů, a je to samozřejmě i otázka státního rozpočtu," řekla Dostálová. Všechny varianty mají podle ní svá pro a proti a také určitá rizika.