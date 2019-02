Připomíná to český Kocourkov. Severní alternativa k věčně ucpané nebo opravované „déjedničce“, jež má Prahu s Moravou spojit přes Hradec Králové, měla už dávno stát. K alternativnímu propojení chybí pouhých sto kilometrů. Tempo její výstavby je skutečně „vražedné“. Od roku 1979 přibyly mezi Mohelnicí na straně jedné a Hradcem Králové na straně druhé pouhé čtyři kilometry.

O „urychlené dostavbě“ sta kilometrů dálnice D35 už státní instituce napsaly od 90. let tolik tiskových zpráv a zaznělo tolik prázdných proklamací politiků, že kdyby se místo asfaltu dala vedle sebe položit všechna jejich tištěná prohlášení, dojeli bychom po nich z Hradce Králové až do Mohelnice. Právě tam její stavba skončila v roce 1979, tedy před čtyřiceti lety.

Od té doby byl ve směru na Hradec postaven pouze jediný kraťoučký úsek, čtyřkilometrová propojka mezi „hradubickou“ státovkou u Opatovic a dálnicí D11. Otevřen byl před deseti lety. Od té doby nic. Po horním patře navazující třípatrové estakády se od té doby mohou prohánět leda tak fanoušci in-linů, ještě před přemostěním sousedního Labe totiž končí v polích.

Ale světe, div se, letos na jaře se začne konečně stavět první navazující úsek. Sedmadvacet kilometrů povede ze zmíněné opatovické křižovatky kousek před Vysoké Mýto. Tentokrát, ač to zní neuvěřitelně, se nejspíš nejedná o další z tisíce nesplněných slibů. Na trasu, složenou ze dvou stavebních úseků, už bylo po mnohých peripetiích vydáno stavební povolení, vybrány stavební firmy a hotový je už i archeologický průzkum.

Čeká se skutečně jen na příhodné počasí. A protože na něj je evidentně větší spolehnutí než na sliby úředníků, po oblevě by mohly na trasu skutečně vyjet stavební stroje.

Dvacetileté čekání

„Stavbu D35 očekávají české i moravské kraje s napětím už více jak 20 let. Pamatuji si sliby ministra dopravy, který s optimismem zahajoval stavbu dálnice před krajskými volbami v roce 2016. Je úsměvné, že šlo pouze o archeologický průzkum, na což jsme tehdy upozorňovali s tím, že průzkum rozhodně neznamená zahájení samotné investiční akce,“ podotkl nedávno pardubický hejtman Martin Netolický.

Narážel na tehdejší slib ministra dopravy, kterým byl již v té době Dan Ťok (ANO). Ano, toho ministra, jehož vláda „nekecá, ale maká“ a za něhož se podle Andreje Babiše staví suverénně nejvíc dálnic v polistopadové historii.

S pozemky je problém

Konec dobrý, všechno dobré, za měsíc nebo dva se konečně začne stavět, chtělo by se říct. Jenže to má háček. Další úseky tak připravené zdaleka nejsou. A co je pikantní, třeba u Litomyšle ještě není kvůli odporu farmářů a okolních vesnic stále jasná ani trasa dálnice.

Definitivní už byla několikrát, kdy bude definitivum definitivy, je však otázkou. U Vysokého Mýta se zase objevily problémy s pozemky a po odvolání běží nanovo územní řízení. Právě první část dálnice z Opatovic do Litomyšle je přitom kvůli úzké a ucpané stávající státovce nejpotřebnější.

Celá D35 má být zároveň severní alternativou k D1. Jenže když se stát rozhodoval, jestli nejdřív opravit D1, nebo postavit D35, na kterou by se pak převedla doprava z rekonstruované D1, rozhodl se pro první variantu. Stav nejstarší české dálnice už byl takový, že by to dalších deset let (tedy aktuálně spíše 20 let) nemusela vydržet.

Už nyní je s ohledem na průtahy s přípravou, územním řízením nebo výkupy pozemků jasné, že první dva letos zahajované úseky z Opatovic do Ostrova před Vysokým Mýtem budou na (dlouhá?) léta poslední, které se začnou stavět. Na navazující dálniční obchvat Vysokého Mýta i Litomyšle se silničáři chystají. Tedy až za šest let.

Vyplynulo to z právě aktualizovaných informací Ředitelství silnic a dálnic. A ze zkušenosti s rychlostí stavby dálnic v Česku lze realisticky odhadovat, že když (kterýkoliv) ministr či ŘSD řekne, že dálnici postaví za šest let, bude to reálně nejdříve za dvanáct. Dvojnásobně, a u D35 spíše trojnásobně, prodlužované lhůty jsou totiž železným pravidlem. Ve všech okolních zemích se dálnice staví neporovnatelně rychleji.

Kdyby se přitom povedlo dovést dálnici aspoň právě za Litomyšl, bylo by to obrovskou úlevou. Zbylá část dnešní „pětatřicítky“ až do Mohelnice už je totiž široká, rychlá a vede mimo obce. Ulevilo by to nejen řidičům mířícím z východu do Pardubic či Hradce, ale začalo by to být zajímavé jako alternativa k dnes děsivé dálnici D1 pro cesty ze severní a střední Moravy do Prahy.

Těžko se vyznat

Jenže do toho se na nás z médií valí skvělé a ještě skvělejší informace od vrcholných politiků, jak se naopak konečně daří s přípravou dálnic a výkupy pozemků pohnout, jak se konečně staví, a to s nadšenectvím, které připomíná dřívější budování socialismu.

Pro laika je těžké se v těch protichůdných informacích vyznat. Když do toho pak uprostřed prosince zkolabuje kvůli běžnému sněžení „nová dálnice“ D1, je zmatek v tom, které informace brát vážně, a které ne, dokonán.

V druhé části D35 od Litomyšle do Mohelnice se možná bude stavět salámovou metodou. Například u posledního úseku těsně před Mohelnicí je totiž zatím hotová jen EIA, první povolení zkoumající dopady na životní prostředí.

Přesto si ŘSD věří, že i tady bude hotovo jen o dva roky později, tedy v roce 2027. Naopak u úseku z Janova do Opatovce u Svitav už je hotové i územní řízení. Bude tak možná stát o dost dřív než samotný obchvat Litomyšle, která je však společně s Vysokým Mýtem největším špuntem na dnešní „pětatřicítce“.

Silnice může kopírovat nacistické plányV prostoru Starého Města u Moravské Třebové se na D35 výhledově napojí taktéž uvažovaná dálnice D43 od Brna. Ta v celé první polovině až ke Kuřimi povede nejspíš na již připraveném tělese bývalé „Hitlerovy“ dálnice (na obrázku), kterou nacisté začali stavět jako spojnici Vídně s Wroclaví. Jenže tady zase panují obrovské dohady o trase dálnice u Brna. Staré válečné plány totiž dnes vedou přes už zastavěné oblasti.



ŘSD se na konci ledna podařilo napodruhé dotáhnout do úspěšného konce výběrové řízení na stavbu první poloviny letos zahajovaného úseku D35 z Opatovic k Vysokému Mýtu, obě části se tak nakonec budou přece jen stavět současně.



Do Ostrova k provizornímu vyústění na státovku I/17 by tak řidiči mohli jezdit za tři roky. Už tento 27kilometrový úsek dálnice ovšem hodně pomůže, a to hlavně Hradci Králové nebo Pardubicím. Motoristé obě města při cestě na Prahu nebo do severních Čech nově minou.