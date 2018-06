Dotaci na Čapí hnízdo prý firma Imoba dobrovolně vrátí

Ke zlomu zřejmě dospěje handrkování o dotaci na výstavbu multifunkčního kongresového centra na Benešovsku, označovaného jako „farma“ Čapí hnízdo a spojovaného se jménem současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Nyní se zdá, že události spějí k vrácení 50milionové dotace. Vedení firmy Imoba z holdingu Agrofert vyjádřila ochotu vyhovět výzvě, aby dotaci společnost vrátila.

Ve čtvrtek o tom informoval deník Mladá fronta Dnes ze stejné vlastnické skupiny – s tím, že souhlas s dobrovolným vrácením peněz rozhodně neznamená přiznání, že by byla dotace zneužita nebo získána nelegálně.

Schválení vrácení dotace – tedy dohody o dobrovolném narovnání – má být ve čtvrtek příštího týdne ještě předmětem jednání Výboru Regionálního operačního programu střední Čechy. Firmu, jako nástupnickou organizaci původního příjemce dotace, vyzval k vrácení peněz Úřad regionální rady ROP Střední Čechy na počátku května. Původně stanovená třicetidenní lhůta byla následně prodloužena do 29. června.

Pokud by společnost Imoba nevyhověla, středočeský úřad ROP by zřejmě spustil správní řízení ve formě daňové kontroly. Pokud aby na jeho základě bylo vydáno nařízení dotaci vrátit, mohlo to být spojeno i s citelnou finanční sankcí – byť handrkování kolem penále by jistě bylo nejen předmětem dohadování politiků, ale intenzivně by zaměstnávalo i právníky.

Na samotné vedení trestního řízení v kauze získání dotace nebude mít vrácení peněz vliv. Teprve v případě, že by projednávání věci skončilo před soudem, by k tomu trestní senát přihlížel jako k polehčující okolnosti.

Kvůli okolnostem získání dotace z Regionálního operačního programu v roce 2008 čelí Andrej Babiš společně s dalšími šesti lidmi včetně nejbližších členů rodiny trestnímu stíhání (původně byla dokonce stíhána 11členná skupina). Kauza, která je zatím na úrovni vyšetřování vedeném hospodářskou kriminálkou pražské policie, vyvolává značný rozruch na české politické scéně.