"Celá ta záležitost se vyznačuje rysy, které nejsou standardní, ale nejsou ani zavrženíhodné. Je snaha pokročit - což je záhodno, vzhledem k tomu, že odstavení uhelných elektráren je za dveřmi. Ale na druhou stranu, vyvolat takovouhle vlnu politické nedohody, já nevím, jestli je to šikovné. Protože ten projekt, jestli má být alespoň relativně úspěšný, tak potřebuje širokou shodu," uvedla dnes Drábová.

Nejasné podle ní je, proč se Česko rozhodlo neoslovit pouze čínského zájemce. "Z hlediska kritického pohledu bezpečnostní komunity jsou na tom Rusko a Čína úplně stejně," řekla předsedkyně SÚJB.

Chápala by proto, pokud by Česko oslovilo všech pět zájemců včetně Ruska a Číny, nebo pokud by nepřizvalo obě tyto země.

Mezi možnými uchazeči tendru na stavbu nového dukovanského bloku jsou podle dostupných informací právě ruský Rosatom, kanadsko-americký Westinghouse, francouzská EdF, jihokorejská firma KHNP a čínská společnost CGN, kterou Česko do tendru pozvat neplánuje.

Vyžaduje to silnou dohodu

"Každý z těch potenciálních, dokonce i pěti, i když Čína je zřejmě na vedlejší koleji, je schopen dodat bezpečný, spolehlivý, vyspělý projekt, který dostane dříve nebo později povolení k výstavbě. Ty tanečky okolo toho, jsou z mého pohledu asi nezbytné, protože jestli to má Česko postavit, a já si myslím, že by mělo, tak to vyžaduje opravdu dohodu, která přežije víc než jedno volební období," uvedla dnes Drábová.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že finální rozhodnutí o stavbě nového dukovanského bloku bude na příští vládě. Investor stavby, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání ministerstva nyní osloví vybrané čtyři zájemce, aby do konce listopadu předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Stanovený termín je až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

"Já fakt nevím, co znamená z hlediska dobrých mravů to, co se teď stalo. Nevím, jaká bude vláda, ať bude jakákoliv, po podzimních volbách. Ale jestliže ta nová vláda se rozhodne, že chce pokračovat jiným způsobem, že chce některé uchazeče nepřizvat do toho tendru, tak tento krok jí to podle mě zkomplikuje," uvedla Drábová.