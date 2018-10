Drahoš a Hilšer vstoupili do senátního klubu STAN. Kdo bude šéfem horní komory?

Největší šance na nominaci příštího předsedy Senátu má po včerejšku klub Starostů a nezávislých (STAN). Právě do něj totiž vstoupili dva noví senátoři a bývalí prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Marek Hilšer. Drahoše STAN nominoval a Hilšer, který kandidoval za svoje vlastní hnutí, měl ke STAN blízko. Rozhodoval se mezi ním, lidovci a Klubem pro liberální demokracii.

Oba sdělili, že o budoucím šéfovi horní komory s nimi zástupci STAN zatím nehovořili.

„Měl by to být konsensuální kandidát, na němž by byla širší dohoda,“ řekl Drahoš s tím, že ctí princip seniority, tedy výběr předsedy ze stávajících senátorů. Přitom právě o Drahošovi média spekulovala jako o možném šéfovi horní komory, jenž je zároveň druhým nejvyšším ústavním činitelem.

Jím by se za STAN, který má momentálně nejpočetnější klub, mohli stát Zbyněk Linhart a Petr Holeček s bohatými starostenskými zkušenostmi, nebo odborník na vzdělávání Jiří Růžička. Lidovci sice mají o tři senátory méně (může je ještě posílit Pavel Fischer či Jitka Chalánková), ale navrhují respektovaného profesora a bývalého rektora Karlovy univerzity Václava Hampla, který rozhodně není bez šancí.

Předsedu jmenuje nejsilnější klub

Ty má i současný místopředseda Senátu Jaroslav Kubera, který senátní volby vyhrál čtyřikrát, komunální dokonce sedmkrát. Některým senátorům ale vadí jednak jeho šprýmařský politický styl, jednak vstřícný vztah k prezidentu Miloši Zemanovi. Právě ten ho doporučil do čela Senátu.

„V této záležitosti jsem se nezabýval výrokem pana prezidenta, ale podstatou věci. V Senátu existuje tradice, že nejsilnější klub nominuje předsedu horní komory. Pokud by to byl náš klub, tak kandidátem ODS je Jaroslav Kubera. K tomu nepotřebuji doporučení pana prezidenta. Jaroslav Kubera má autoritu napříč stranami a opakovanou důvěru voličů. Jsem si jist, že dobře dokáže rozlišit okamžiky, kdy lze vážnost chvíle odlehčit, a kdy naopak musí být důstojným zástupcem instituce,“ řekl Deníku šéf ODS Petr Fiala.

