Drahoš začal finální část kampaně. Jako první navštívil rodný Jablunkov

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš zahájil své výjezdy do regionů v místě, kde loni ohlásil kandidaturu a místní ho přijali s nadšením. Jablunkovsko přitom bývalo baštou Miloše Zemana. Při minulé prezidentské volbě tady dostal ve druhém kole o téměř třicet procent hlasů více než Karel Schwarzenberg. Ve středu bude v Praze a ve čtvrtek navštíví Plzeňský kraj, například Sušici, Klatovy a Plzeň, kde má mimo jiné naplánováno setkání s veřejností.

V září 2015 se voličům za to Zeman odvděčil návštěvou Jablunkova, kde mu na náměstí tleskalo mnoho stovek lidí. Teď ale má většina místních jiného oblíbence – jablunkovského rodáka Jiřího Drahoše.

V úterý odpoledne se s místními obyvateli setkal v prostorách tamní radnice. Loni v březnu tady za mohutného aplausu ohlásil kandidaturu na prezidenta. Tentokrát ale před zaplněným sálem stál jiný Jiří Drahoš – ostřílený desítkami debat a rozhovorů, povzbuzený úspěšným prvním kolem volby a obklopený hroznem novinářů. Zrovna v Jablunkově získal téměř dvě třetiny všech hlasů.

„Moc děkuji za podporu, jsem jediný kandidát, který vyhrál ve svém rodišti. Jsem hrozně vděčný, protože to něco ukazuje,“ připomněl Jiří Drahoš. Podotkl, že od ohlášení kandidatury byl v Jablunkově vícekrát, v radničním sále se však od té doby objevil poprvé. A stejně jako tehdy si od publika vysloužil vydatný aplaus vestoje.

„Je to náš Jirka, velká osobnost z Jablunkova, slušný člověk. Moc mu fandíme,“ podotkla jedna z návštěvnic akce, Hana Sikorová. Podpisů nutných pro kandidaturu na Hrad získal Drahoš podle svých slov na Jablunkovsku, Těšínsku a okolí desítky tisíc.

Většina Jablunkovských ho nezná osobně jako souseda, vždyť do Prahy odešel za studii už před padesáti lety a usadil se tam. Sám Drahoš ale na své slezské kořeny nedá dopustit, na což jsou místní, proslulí svým patriotismem, patřičně hrdí.

Nepříjemným dotazům v Jablunkově čelit nemusel. Lidé se ho v žertu ptali, v kolik bude vstávat na prezidentskou „šichtu“. Bývalý předseda Akademie věd se v Jablunkově naopak několikrát opřel do Miloše Zemana. Zopakoval, že odmítá účast ve čtyřech debatách a trvá jen na dvou.

„Slíbil jsem voličům, že ještě teď během čtrnácti dnů za nimi vyjedu do regionů. Nevím, proč bych měl dávat přednost debatám s Milošem Zemanem. Stačí dvě, mimochodem sám Miloš Zeman řekl, že třetí a další debata už by byla nudná,“ řekl později novinářům.

Drahoš odmítl výtky, že na rozdíl od Zemana neví nic o běžném životě lidí a jejich práci. „Já tu lopatu umím vzít do ruky, ale stávající prezident ji nikdy nedržel,“ pobavil návštěvníky v radničním sále s tím, že spolu s rodiči a bratrem svépomocí postavili v Jablunkově dům a s manželkou dostavěli chatu.

Drahoš se v Jablunkově příliš dlouho nezdržel, kvůli problémům v dopravě dorazil do Jablunkova se zhruba dvacetiminutovým zpožděním. Setkání v radničním sále trvalo zhruba čtvrthodinu, pak prezidentský kandidát zamířil k budově střední školy, kde v mládí studoval. Zavzpomínal i na bývalý školní byt, ve kterém bydlel. Poté vyrazil na hokejové utkání do nedalekého Třince, je totiž fanouškem Ocelářů.

Prezidentský kandidát již po sobotním postupu do druhého kola řekl, že chce v následujících dnech jezdit především do regionů za nepřesvědčenými voliči. Ve čtvrtek tak například zavítá do Plzeňského kraje, kde navštíví Sušici. Zde se zastaví u výrobce dveří Solodoor a v pekařství Rendl. Poté se přesune do Klatov, kde se na náměstí před radnicí v 09:30 setká s místními občany. Následovat bude návštěva Horšovského Týna a tamního podniku Gerresheimer, který vyrábí medicínské přístroje.

Během dne se Drahoš a jeho tým dvakrát zastaví v Plzni. Nejprve krátce před polednem navštíví nemocnici Privamed, odpoledne se pak do města vrátí. Mezitím odjede do domova pro seniory ve Vejprnicích. Do Plzně opět přijede v 16:00, kdy se setká v Měšťanské besedě s podnikateli. O hodinu později bude následovat setkání s voliči.