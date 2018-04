Dráždivý rozhovor s estébákem, trest pro Madsena a pivo na kole: Vteřiny dne

Povinnost školek přijímat od roku 2020 dvouleté děti by se mohla omezit na děti, kterým budou do konce prosince tři roky. Navrhla to bývalá ministryně školství a současná poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) na dnešním zasedání sněmovního školského výboru. Poslanci jednali o návrhu ODS, která by chtěla zrušit část zákona, podle nějž by za dva roky měly školky garantovat místa pro všechny děti starší dvou let.