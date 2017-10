Dražší bydlení. Úroky se dál zvýší

Minule se nemohli shodnout, tentokrát ale sázejí na jistotu. Centrální banka podle ekonomů oslovených Deníkem na zítřejším zasedání znovu přistoupí ke zvýšení základních úroků, od kterých se pak odvíjí úročeních v běžných komerčních bankách.

Poprvé takový krok centrální bankéři učinili v srpnu, kdy po dlouhých devíti letech ČNB zvýšila základní sazbu – z technické nuly na 0,25 procenta. Moc se toho nestalo. Banky dál ochotně lidem půjčovaly peníze, především na bydlení.

V září stoupla průměrná sazba u hypotéky (dle Fincentrum Hypoindexu) jen nepatrně na 2,04 procenta. Trh ale zpomaluje. Klienti si totiž na bydlení půjčili 17,09 miliardy korun, skoro o miliardu méně, než v loni v září. Strach z prasknutí realitní bubliny, kdy banky (zatím) levně půjčují lidem na předražené nemovitosti, je však nadále jedním z hlavních důvodů, proč Česká národní banka (ČNB) utahuje šrouby. Jakmile by lidé přestali splácet, mohlo by to zatřást stabilitou bank. A to ČNB nechce dopustit.

Podle Evropského statistického úřadu ceny domů a bytů v Česku i ve druhém čtvrtletí 2017 rostly nejrychleji z celé EU. Meziročně se zvýšily o 13,3 procenta.

Centrální banka už loni zakázala stoprocentní hypotéky a žadatelé musejí mít desetinu až pětinu vlastních úspor, aby hypotéku dostali. Zvýšení základních sazeb pak bude dál tlačit na zdražení hypoték.

Ekonomové navíc nevylučují, že ČNB ve čtvrtek zvýší sazbu nikoliv o čtvrt, ale rovnou o půl procentního bodu na 0,75 procenta. To by úroky v běžných bankách katapultovalo někam k 2,3 procenta. „V příštím roce předpokládám rychlejší zvyšování sazeb. ČNB by mohla základní sazby zvýšit minimálně čtyřikrát. V příštím roce bychom se mohli dostat na 1,5 procenta. U hypoték očekávám růst sazeb přes 3 procenta v příštím roce,“ odhaduje Petr Vlasák, hlavní analytik, Tginvest.cz.

Podle Ivany Tesařové z poradenské společnosti Grant Thornton Advisory se ve čtvrtek budou bankéři z ČNB spíše krotit a zvýšení bude jen čtvrtprocentní. „Razantní navýšení úrokové sazby by mohlo způsobit další příliš rychlé posílení měny,“ říká Tesařová.

Podle Jiřího Patáka, šéfa poradenské společnosti Chytrý Honza, se dostupnost hypoték zatím výrazně nezhoršila. To, že lidé potřebují desetinu až pětinu vlastních peněz, řeší v rodině. „Půjčují prarodiče a příbuzní. Ukázalo se, že mezi lidmi peníze byly, a to i mezi těmi, co žádali stoprocentní hypotéky,“ uzavírá Paták.