Od příštího roku zřejmě budou v Česku regulovány některé návykové látky. Znamená to, že si kupříkladu kratom nebo konopí s maximálně jednoprocentním obsahem THC bude moci na určených místech koupit jen ten, komu už bylo osmnáct let.

Kratom. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Dětem a mladistvým by se počínaje příštím rokem neměly dostat do ruky některé návykové látky. Počítá s tím návrh novely zákona o návykových látkách, který předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem s výjimkou SPD. Souhlas s ním vyslovila i vláda.

Podle poslankyně Martiny Ochodnické (TOP 09) tím politici navazují na regulaci nikotinových sáčků, které se už k dětem legálně nedostanou. „Ta platí od července,“ uvedla.

Kratom ani HHC nebudou na seznamu zakázaných látek, rozhodla vláda

Jak zmínila předsedkyně sněmovního zdravotnického výboru Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS), je nepřijatelné, aby si látky jako třeba kratom děti kupovaly v neomezeném množství. „Není možné, aby si je kupovaly v automatech bez jakékoli kontroly nebo v podstatě v jakékoli prodejně,“ odůvodnila návrh.

Poslankyně Karla Maříková (SPD) s principem návrhu souhlasí a je též pro, aby se kratom k dětem nedostal. „Předlohu jsem ale konzultovala s právníky. Jsou v ní výrazné legislativní nedostatky, na které by nestačil ani pozměňovací návrh. Podrobněji naše stanovisko vysvětlím ve sněmovně," řekla Deníku.

Seznam regulovaných látek

Zaveden proto bude seznam obsahující regulované psychomodulační látky. Dnes je totiž například zmíněný kratom v takzvané šedé zóně. Může jej prodávat a kupovat prakticky kdokoli. Odborníci i politici důrazně upozorňují, že jeho zdravotní a společenské riziko je sice nízké, zejména pro děti ale může být nebezpečná jeho neomezená dostupnost.

Kratom si v automatech mohou pořídit i děti. To má nová regulace změnit.Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Norma, kterou má na stole sněmovna, do regulovaného seznamu konkrétní látky přímo nevkládá. Schválí jej prázdný. Je jen nástrojem, že takový seznam příští rok vznikne. „Než se do něj konkrétní látka dostane, posoudí odborníci její rizika. Teprve z toho vzejde rozhodnutí, zda bude regulována nebo úplně zakázaná,“ přiblížil Deníku koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil.

Prodejci bude hrozit pokuta

Je ale téměř jisté, že se v něm ocitne kratom či konopí s nízkým obsahem THC (takzvané CBD konopí). Vládní kabinet totiž už v červenci rozhodl, že je nezařadí mezi zakázané látky. Regulovaný seznam se bude postupně zaplňovat i dalšími návykovými látkami. Objevují se totiž nové a nové, které odborníci odhalují, byť ještě nejsou veřejné známé.

Odborníci varují rodiče: Mezi puberťáky teď frčí kratom i léky na kašel

Pokud někdo v budoucnu nastolená pravidla poruší a dětem látku podléhající regulaci prodá, dopustí se přestupku. Hrozit mu bude pokuta až jeden milion korun. Zatím mu nehrozí nic. Podle Vobořila by se ale už nyní, kdy seznam regulovaných látek není k dispozici, měli prodejci držet etiky a látky jako kratom dětem neprodávat.

Posuzování expertů

Jednotlivé látky v Česku posuzuje skupina včasného varování před novými drogami, kam dodávají podněty například experti z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, policisté či úředníci ministerstva zdravotnictví.

Co je kratom a jaká má rizika ukazuje youtuber Lukáš Fritscher alias Lukefry:

Zdroj: Youtube

Některé studie už vypracovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Třeba právě u kratomu, který nedoporučila zařadit na mezinárodní seznam zakázaných látek, jich vznikly desítky. Každá země s ním tedy může naložit dle libosti. Pokud by ale WHO někdy stanovisko u jakékoli látky změnila a zařadila ji mezi zakázané, Česká republika ji taktéž musí přeřadit z regulovaných do zakázaných.

Zákaz prodeje stanovených drog

K zakázaným drogám, které jsou uvedeny na seznamu nelegálních návykových látek, patří v Česku heroin, pervitin, kokain a dalších asi pět set látek. Mezi nimi i extáze, marihuana či hašiš. Jejich užívání sice není v České republice trestné, za jejich prodej ale hrozí dva až deset let za mřížemi.

Názory odborníků

Vobořil, který se drogové problematice věnuje léta, vítá, že se rozšíří škála možností: od plného zákazu až po kontrolovanou možnost. „Jde o revoluční krok v rámci celé EU i globálně. Nový seznam bude mít možnosti přísné regulace nových návykových látek, ale nebude se pohybovat v prohibičním a kriminalizačním módu,“ zhodnotil.

Vznik nového seznamu označila za dobrý krok také terapeutka Neo centra Adéla Zenina. „Striktní zákaz naopak vede k ještě většímu rozvoji černého trhu. Lepší je mít nad prodejem nějakou kontrolu. Více by se měl ale řešit i alkohol, který se sice nesmí prodávat dětem, ale přístup k němu mají a při narozeninách jim nezřídka nalijou i jejich rodiče,“ poznamenala.

Regulace kratomu? Válek: Potřebuji zákon, objevují se stále nové návykové látky

Návrh považuje za rozumný i adiktolog a odborný garant bezplatné Národní linky pro odvykání Ladislav Dékány. „Ačkoliv jde o poměrně revoluční krok v oblasti nových psychoaktivních látek, má potenciál usnadnit zacházení s nově přicházejícími látkami a tedy i výzvami, které se s jejich regulací pojí,“ sdělil.

Novela, která počítá i s povinnou registrací prodejců, licenčními poplatky, povinným uváděním účinků či doporučeným dávkováním na obalech, se setkává i s kritikou. Podle zakladatele Konopných lékáren Jiřího Stably zatím není jisté, kdo bude produkty kontrolovat. „Straší nám zákazníky, ti se bojí konopné produkty nakupovat,“ uvedl.

Čemu budou podléhat regulované návykové látky

• Prodej pouze v určitých prodejnách

• Zákaz prodeje v automatech

• Zákaz prodeje nezletilým (do 18 let)

• Ověření věku kupujícího při prodeji na dálku (jako u alkoholu či tabáku)

• Zákaz přeshraničního prodeje při prodeji na dálku

• Vývoz výhradně v režimu povolení