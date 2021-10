Statečnost obránců vnášela do nepřátelského ležení nervozitu. Křižákům navíc začaly koncem září docházet zásoby, proto část velmožů začala navrhovat, aby bylo obléhání ukončeno a vojáci mohli vydrancovat okolí. Falckrabě Ludvík však trval na dobytí.

Křižácká výprava oblehla Žatec záhy po pádu Chomutova, 2. září. Město se však stačilo do té doby na obléhání připravit a zajistit si zásoby, takže šlo o to, kdo vydrží déle.

Teď se však karty obrátily. Před Chomutovem stálo křižácké vojsko a slabá husitská posádka musela brzy utíkat. Zamířila do Žatce, který se tak stal poslední neotevřenou branou před vstupem do centra země.

Vojsko vedené falckrabětem Ludvíkem III. se nejdříve dostalo údolím mezi Slavkovským a Českým lesem ke Kynžvartu, a poté postupovalo přes Žlutice, které se vzdaly bez boje, k hradu Mašťov. Ten kapituloval po dvou dnech, když si předtím velitel posádky vymínil, že bude vzat s každým desátým mužem do zajetí. To mu křižáci splnili, ale zbylých 84 obránců a tři kněze povraždili.

