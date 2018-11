Druhé jaro na jihu Moravy: Čápi zůstávají, rozkvetly stromy

Suché léto připomínající období vegetačního klidu a následné deště na jihu Moravy vyhodnotily rostliny jako nástup jara. Nyní rozkvétají jabloně, hrušky i okrasné keře.

Zatímco obchodní domy plní vánoční výzdoba a lidé vytahují zimní kabáty, stromy a keře rozkvétají. Jihomoravané se už sice chystají na zimu, rostliny si však kvůli suchému létu a následným dešťům připadají, jakoby bylo jaro. Díky neobyčejně teplému počasí také zezelenala tráva a stromy shazují listí pomaleji, než je obvyklé.

Odborníci zaznamenali neobvykle vysokou kondici vegetace. „To, že některé stromy a keře na podzim po druhé kvetou, je ale v posledních letech poměrně běžné. Zkracují se totiž přechodná období a často jde příroda ze zimy do léta a naopak. Neotužilou vegetaci to může poškodit,“ míní brněnský klimatolog Zdeněk Žalud.

Na zahradě před pár dny rozkvetla jabloň i předsedovi brněnských zahrádkářů Martinu Říhovi. „Rostliny dostaly vláhu a jsou zdivočelé. Také jsem si všiml, že jsou venku žížaly a různý hmyz. Problém je hlavně kůrovec, který mi na zahradě napadl dva smrky a musím je pokácet. Letošní klima značně ovlivnilo přírodu,“ poznamenal zahrádkář.

Také výnosy zeleniny byly podle něj nižší. „Uvidíme, jak to bude s úrodou příští rok, ale pokud bude zase takové sucho a žádný sníh, tak se bude vláhový deficit prohlubovat,“ dodal Říha.

Rozkvétání ovocných stromů pozdní úrodě příliš nepomůže. „Nekvete jich tolik a moc plodů z nich nebude,“ podotkl člen Ovocnářské unie Moravy a Slezska Zdeněk Bažant.

Ovlivní úrodu příští rok

Současný stav je neobvyklý i podle ředitele jihomoravské agrární komory Jaromíra Musila. „V zemědělství pracuji několik let a takovou situaci jsem ještě nezažil, nemohu tedy říct, jaký dopad bude mít na produkci v příštím roce. Jistě ji to ale ovlivní. Zaseli jsme ozimy a záleží na tom, jak se bude počasí dále vyvíjet. Pokud ozimy přerostou, může jim to uškodit,“ poznamenal Musil.

Zahrádkáři si všímají také žížal a hmyzu, které v listopadu už obvykle nevídají.



Dlouhotrvající teplo může ovlivnit také zemědělskou produkci, pokud přerostou zasazené ozimy a následně zmrznou.



Počasí ovlivňuje také ptáky. Mnoho z nich neodlétá do teplých krajin a ještě pořád hnízdí.



Meteorologové očekávají postupné ochlazování.

Změny v klimatu vnímají i zvířata. „Ovlivňují například ptačí populaci. Třeba čápi zůstávají tady a neodlétají. Také hnízdí hrdlička zahradní, která by už hnízdit neměla, protože se blíží zima. Ježci se za teplých zim budí a hledají potravu. Na živočichy to ale nebude mít negativní dopad. Je to věc přírody a oni jsou na změny lépe připraveni než lidé,“ sdělil Josef Zelený ze záchranné stanice Vendolí, která pokrývá i část Blanenska a Brněnska.

Zajímavostí letošního podzimu byly rozkvetlé koniklece, divizna nebo šeříky na Znojemsku. „Na kvetoucí šeříky si pamatuji ze začátku sedmdesátých let, od té doby jsme podobný jev nezaznamenal,“ připomněl bývalý znojemský učitel přírodopisu a biologie Ladislav Fiala.

Meteorologové očekávají ochlazování a také o něco víc slunečných paprsků než v minulých dnech. „Nízká oblačnost a mlhy se mohou někde tvořit i nadále, zejména zítra a v pátek. Pokud vydrží po většinu dne, tak nejvyšší teploty dosáhnou pěti stupňů Celsia, při slunečném počasí se bude teplota pohybovat mezi osmi a jedenácti stupni. Rána postupně budou většinou mrazivá,“ sdělila Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.