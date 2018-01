Druhé kolo rozhodnou televizní debaty, myslí si politolog

/ANKETA/ Současný prezident Miloš Zeman postupuje do druhého kola z prvního místa. Na jižní Moravě je sečteno téměř sto procent hlasů. Zemana zde volilo devětatřicet procent voličů. O post hlavy státu bude ve druhém kole bojovat s Jiřím Drahošem. Pro něj hlasovalo téměř šestadvacet procent Jihomoravanů.

V celé republice volilo Miloše Zemana necelých devětatřicet procent voličů. „Dává mu to velmi nejistou šanci uspět ve druhém kole. Podle mě jsou oba kandidáti z hlediska šancí vyrovnaní. Bude záležet na tom, kolik bude schopen Jiří Drahoš přitáhnout voličů ostatních kandidátů, kteří neuspěli,“ komentoval výsledky politolog Lubomír Kopeček.

K volbám přišlo na jižní Moravě přes dvaašedesát procent voličů.

„Velmi zajímavé jsou rozdíly ve volební účasti ve velkých městech, hlavně v Praze, ale i v Brně, je nadstandartně vyšší. Naopak velmi nízká je v Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Miloš Zeman tam dosáhl velmi dobrých výsledků, ale je vidět, že lidé tam o volby nemají až takový zájem. Naopak města jsou mobilizovaná, což nahrává spíše Jiřímu Drahošovi,“ přiblížil Kopeček. Dodal, že bude mimo jiné záležet na tom, jak dopadnou televizní debaty.

Také v Brně zvítězil Miloš Zeman nad Jiřím Drahošem, získal o dva procentní body hlasů víc. Překvapilo to například politologa Stanislava Balíka.

„Samozřejmě jsou ty výsledky odlišné od celostátních, ale přesto i ve druhém největším městě dokázal zvítězit. Nemůžeme to brát tak, že Miloš Zeman je reprezentantem jen venkova a malých měst. Zeman podle všeho reprezentuje výraznou část obyvatel svými názory a vším,“ uvedl.

Poukazuje to podle něj na to, že volební výsledky nejsou náhoda. „Pokud v situaci, kdy evidentně nemá úplně nejpevnější zdraví, pořád je v Brně třetina obyvatel, kteří ho jsou schopní podpořit ve volbách. Ukazuje to, že jeho podpora není náhoda nebo že by byl nějaký omyl české společnosti jak sem tam slyšíme, ale že skutečně reprezentuje něco hlubšího,“ vysvětlil Balík.