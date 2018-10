Druhé kolo senátních voleb je za dveřmi. Vládní strany většinu mít nebudou

Voliči v Česku během následujících dvou dní rozhodnou o tom, kdo bude mít v Senátu většinu. Po prvním volebním kole je jisté to, že vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM v horní komoře mít navrch nebude a že sociální demokracie v ní už nebude nejsilnější silou. Komunistům hrozí to, že v Senátu poprvé za dobu jeho existence nebudou zastoupeni.

Hlasovat se bude tradičně v pátek a v sobotu na standardních místech. Hlasovací lístky se jmény finalistů lidé nedostávají do poštovních schránek, vyzvednou si je ve volební místnosti.

Lidé si budou vybírat 25 členů horní komory z původních 27. Na Vsetínsku svůj senátorský mandát obhájil už v úvodním kole zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), v Praze 4 pak bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš (za STAN).

První kolo vyhrála ODS

První volební kolo vyhrála ODS s 11 finalisty před hnutím ANO, kterému postoupilo deset kandidátů. V případě vítězství všech svých kandidátů by kluby obou uskupení byly sedmnáctičlenné. Jejich finalisté se ovšem střetnou ve třech obvodech, v dalších třech pak občanští a sociální demokraté.

STAN má ve finále pět adeptů a Leopolda Sulovského (Ostravak), který je členem senátorské frakce Starostů. Další dva do ní v případě zvolení svých dvou finalistů může přidat TOP 09. Klub by pak měl i s Drahošem 18 členů. Stejně početný by byl i klub KDU-ČSL, který k Čunkovi může přidat další čtyři senátory.

K většině 41 hlasů v jednaosmdesátičlenné horní komoře by pak těmto spolupracujícím frakcím stačilo pět členů klubu Senátor 21, pokud se tato frakce udrží díky zvolení alespoň jednoho z jejích tří finalistů.

ČSSD může ze 13 obhajovaných obsadit jen pět křesel a stejně jako ODS a ANO může mít maximálně 17 senátorů z původních 25. Po třech adeptech mají mít v závěrečném klání Piráti, prosadili se i tři nezávislí kandidáti včetně dalšího prezidentského kandidáta Pavla Fischera. O zbývající tři finálová místa se podělili kandidáti KSČM, Soukromníků a třetí z úspěšnějších prezidentských kandidátů Marek Hilšer, jenž kandiduje za své hnutí. O budoucím uspořádání horní komory tak může rozhodnout i to, zda a ke které frakci se připojí senátoři bez politické podpory nebo kandidující za menší uskupení.

Výsledky prvního kola, v němž získali nejméně dvě pětiny hlasů, staví do role favoritů Hilšera a Fischera v Praze, podnikatele Ladislava Faktora na Českobudějovicku a místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) na Teplicku. Se ziskem alespoň třetiny hlasů první kolo vyhráli rektor Mikuláš Bek (za STAN) v Brně, starostové Petr Vícha (ČSSD) na Karvinsku, Herbert Pavera (TOP 09) na Opavsku a Patrik Kunčar (KDU-ČSL) na Zlínsku, primátor Raduan Nwelati na Mladoboleslavsku a starosta Jaroslav Zeman (oba ODS) na Jablonecku a ředitel zoo Přemysl Rabas (za Senator 21) na Chomutovsku.

ANO získá maximálně jednoho senátora

ODS s ohledem na sázkové kurzy letos získá nejméně šest senátorů, ANO maximálně jednoho. STAN může pomýšlet na čtyři senátory, ČSSD jen na dva. Lidovci si mohou vsadit s jistotou jen na znovuzvolení svého uherskobrodského starosty Patrika Kunčara na Zlínsku. Velmi těsný byl v prvním kole souboj šéfa lidovců Pavla Bělobrádka a exministra kultury Daniela Hermana s jejich soupeři z ODS - policejním exprezidentem Martinem Červíčkem a starostou Havlíčkova Brodu Janem Teclem. Sázkaři více věřili Bělobrádkovi a Teclovi. Jednoznačného favorita nemají ani souboje na Šumpersku, Domažlicku nebo v Praze 8.

Výsledek voleb bude záležet na tom, kolik voličů se padesátce finalistům podaří přilákat do volebních místností. Ve finále bývá účast nižší až o polovinu v porovnání s prvním kolem a kandidáti nezřídka dostávají méně hlasů, než kolik jich měli v úvodním kole. Možnost hlasovat má 2,55 milionu voličů. K prvnímu kolu, které se konalo souběžně s obecními volbami, přišlo 42 procent z nich.

Až v sobotu odpoledne bude jasné, kdo usedne v listopadu do senátních lavic při ustavující schůzi horní komory. Výsledky z jednotlivých volebních místností bude tradičně přinášet Český statistický úřad na www.volby.cz.