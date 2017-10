Druhý den voleb: Lidé mohou do 14 hodin vybírat své favority

/FOTOGALERIE/ Ještě dnes do 14 hodin mohou lidé vhazovat do uren hlasy svým favoritům ve volbách do Poslanecké sněmovny. V pátek do volebních místností přišly více než dvě pětiny voličů.

dnes 08:00

Autor: ČTK, Redakce