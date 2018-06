Druhý pokus. Babiš se po půl roce znovu stane premiérem

Výroba - Výroba Strojírenští technici technologové, 20 000 Kč

Strojírenští technici technologové, normovači TECHNOLOG GUMOVÝROBY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Chcete se seznámit s různými výrobními technologiemi? Láká vás automobilový průmysl?, , Co vás čeká?, * Podílení se na koncipování technologie výroby, * Organizace zavádění změn do výroby a vyhodnocování účinnosti přijatých opatření, * Vytváření výrobní dokumentace a zodpovědnost za jejich rozdělení na jednotlivá pracoviště, * Sledování výroby z hlediska zmetkovitosti a výkonnosti, včetně návrhu opravných opatření, * Koordinace a schválení výroby prvních vzorků , * Spolupráce při zaškolování výrobního personálu, , Jaké znalosti a dovednosti potřebujete?, * Vzdělání technického směru (gumárenský obor výhodou), * Znalost výkresové dokumentace, * Kreativita, inovativní přístup, otevřenost – zájem o neustálé zlepšování procesů, * Znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, Power point), * Řidičský průkaz skupiny B, * Komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka, * Samostatnost, zodpovědnost, flexibilita a komunikativní dovednosti, , Co Vám můžeme nabídnout?, * Dlouhodobé uplatnění v prosperující nadnárodní firmě, * 5 týdnů dovolené, * Poukázky Unišek+ na volnočasové aktivity v hodnotě 1.000,- Kč / kvartálně., * Hodiny plavání a bruslení zdarma, * Příspěvek na firemní stravování, * Zkrácená pracovní doba – 37,5 hodin týdně, * Jazykové kurzy na pracovišti zdarma, * Firemní akce a aktivity pro zaměstnance i rodinné příslušníky. Pracoviště: Woco stv s.r.o., Jasenice, č.p. 2088, 755 01 Vsetín 1. Informace: Tereza Těhanová, +420 577 572 245.