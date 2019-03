Na otázku, zda se Lány skutečně stanou budoucím domovem prezidenta Zemana, odmítl jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček odpovídat. „Jde o soukromou záležitost, tudíž z mé strany nezazní žádné vyjádření,“ řekl pro Aktuálně.cz.

Pozemek, který si Zeman v únoru koupil společně se svou manželkou Ivanou, tvoří podle katastru nemovitostí dvě parcely o celkové rozloze 999 metrů čtverečních. „Nevelký pozemek porostlý z části stále trávou a keři odděluje od vilové čtvrti z dvou stran zjevně nedávno vysázený porost jehličnanů, z další strany svah, na jehož vrcholu je asfaltová silnice, po které sem tam projede auto,“ popisuje server.

Obyvatelé okolních domů neměli o rozhodnutí prezidenta tušení. „Včera jsem to slyšela, ale nevěřím tomu. Že by chtěl zrovna pozemek tady pod silnicí? Tomu se mi nechce věřit,“ řekla pro Aktuálně.cz žena, která bydlí nedaleko. „Budeme k němu chodit na kafe,“ dodala s nadsázkou její známá.

Změna plánu

Původně se přitom spekulovalo, že by se Zeman mohl odstěhovat do Mnichovic, obce se zhruba 3,7 tisíci obyvatel jihovýchodně od Prahy, kde ho v loňském roce zaujala jedna z parcel. „Do tohoto bungalovu, pokud to vyjde, ať už v Mnichovicích, nebo kdekoliv jinde, se za čtyři a půl roku s radostí nastěhuji a moje největší radost, to znamená číst knížky, se konečně naplní,“ řekl tehdy v televizi Barrandov.

LányObec s 2,1 tisíci obyvateli leží v okrese Kladno ve Středočeském kraji. Tamní zámek slouží již od 20. let minulého století jako letní sídlo československých a českých prezidentů. Oblíbil si ho především první československý prezident Tomáše Garrigue Masaryk.