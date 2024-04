Pokud se vrátíme do vlády, na důchody bude, máme řešení, řekl Babiš

Hnutí ANO chce v případě úspěchu v následujících sněmovních volbách zavést nový pilíř, v němž by mohli lidé zhodnotit své úspory. Peníze by podle jeho předsedy Andreje Babiše šly na důchody. Řekl to ve čtvrteční online debatě Deníku.

