Vládní koalice se zatím se sněmovní opozicí nedohodla na podobě chystané důchodové reformy, kterou chystá ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Premiér Petr Fiala (ODS) by byl rád, kdyby k dohodě došlo. Uvedl to v dalším díle pravidelné debaty Deníku „Ví premiér, co vás trápí?“.

Český premiér Petr Fiala. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Otázka týdne: Měli by si lidé spořit na důchod víc sami a méně spoléhat na stát?

Vláda pro dohodu s opozicí v otázce chystané důchodové reformy podle slov premiéra Petra Fialy (ODS) udělala hodně. „Udělali jsme řadu schůzek s opozicí, ANO se některých účastnilo, některých neúčastnilo. K žádnému výsledku to nevedlo,“ řekl v debatě Deníku.

Nyní se o vzájemnou dohodu pokouší prezident Petr Pavel, který zatím uspořádal první jednání, kde byli koaliční i opoziční zástupci. „Po jeho skončení všichni účastníci řekli, že klíčovou věcí je posunutí odchodu do důchodu. Pak to hnutí ANO popřelo. Každý si může udělat obrázek, jak je debata ze strany hnutí ANO seriózní a kam to vede. Stačí, aby se Andrej Babiš vrátil z dovolené a všechno je hned jinak,“ podotkl Fiala.

Snahu o dohodu ale nevzdává a vítá, že se u prezidenta uskuteční ještě jedno jednání. „Pokud se ale na ničem nedohodneme, my musíme reformu provést. Není za pět minut dvanáct, je pět minut po dvanácté. Pokud to teď neprovedeme, jednali bychom neodpovědně vůči mladým lidem a těm, kteří půjdou v budoucnu do penze,“ uvedl.

Co druhý pilíř?

Moderátorka Kateřina Perknerová připomněla, že deficit takzvaného důchodového účtu činí 72 miliard korun, navíc stále stoupá podíl vyplácených důchodů na mandatorních výdajích států. Politici s tím proto podle ní něco dělat musí. V této souvislosti se zeptala na jeden z podnětů hnutí ANO, že první průběžný pilíř bude nadále klíčový, mohl by být ale doplněn druhým, kam by si lidé ukládali peníze a za garance státu by zároveň spolufinancovali strategické investice státu typu nových jaderných bloků nebo vysokorychlostních tratí.

Fiala reagoval, že neví, zda to ze strany ANO není vtip. „Druhý pilíř tady byl, byl zaveden vládou Petra Nečase, bylo to hnutí ANO, které se jako účastník (pozdější) vlády (někdejšího premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotky - pozn. red.) účastnilo na jeho zrušení,“ řekl.

Zajímalo by ho, proč se hnutí ANO podílelo na jeho zrušení nebo ho nezavedlo v jiné podobě, když bylo ve vládě. „My jsme předložili důchodovou reformu, která je realistická a obsahuje parametry, které má. Odchod do důchodu se posunuje podle věku dožití, je tam speciálně ošetřen okruh náročných profesí. Jsou tam věci, které garantují nízkopříjmovým skupinám rozumnou výši důchodu a tak dále,“ poznamenal premiér.

Fiala: Investice z pilíře? Trochu naivní

O druhém pilíři je ale připraven se bavit i s těmi, kteří ho zrušili, tedy i současnou opozicí. „Na druhé straně nevím, zda myšlenka, že z něj budeme investovat obrovské peníze, není trochu naivní," sdělil. Stát podle něj nemůže jen tak vzít obrovské finance a nějak s nimi nakládat. To vše, jak uvedl, stojí zase další peníze a je otázka, jestli by to bylo výhodnější než půjčky, jejichž stoupencem jinak není.

Řekl též, že nezná konkrétní návrh ANO. Zároveň věří, že vládní koalice opět vyhraje volby a bude pokračovat i v příštím volebním období. Pokud by vyhrálo hnutí ANO, doufá, že zásadní revizi důchodové reformy, kterou koalice hodlá schválit, neprovede. „Pokud by někdo nebyl hazardér s budoucností naší země, bude rád, že je důchodová reforma provedena,“ řekl. Jinak by stát podle něj nebyl schopen důchody do budoucna financovat.