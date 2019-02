Důchody zvýším a daně snížím, říká premiér Andrej Babiš

Andrej Babiš založil hnutí ANO, s nímž vyhrál sněmovní i krajské volby. V aktuálních průzkumech má nejvyšší preference. To je podle premiéra důvod, proč ho ostatní politici nemají rádi. „Ať udělám cokoliv, vždy to bude špatně. Cílem není nic jiného než mě odstranit z politiky. Našich 30 procent hlasů bere jiným moc a peníze. To je, oč tu běží,“ uvedl pro Deník.

Až bude v neděli na sněmu ANO bilancovat minulé období, má se ze svého pohledu čím chlubit. „Daně a státní dluh jsme snížili, měli jsme rekordní přebytek rozpočtu a menšinová vláda ANO prosadila zásadní růst důchodů,“ vypočítává svoje úspěchy. Babišova kauza o střetu zájmů: ředitel úřadu odmítl personální změny Přečíst článek › V následujících letech chce v nastoupením trendu, bez ohledu na odhadovaný pokles ekonomického růstu, pokračovat. Příští rok by se důchody měly zvýšit minimálně o 700 korun a v roce 2021 hodlá zrušit superhrubou mzdu a snížit daně z příjmu fyzických osob. „Teď to počítáme, ale minimálně to bude na devatenáct procent.,“ slibuje Babiš. Tvrdí, že chodí po světě, rozhlíží se a pak věci řeší. „Kdyby to dělaly tradiční strany v 90. letech, mohlo být hotovo. Propásly unikátní dobu, kdy jsme nebyli v EU, neexistovaly kraje a neměli jsme ekologické teroristy,“ říká Andrej Babiš. Celý rozhovor najdete v zítřejším tištěném vydání Deníku. Obliba ANO klesá, volby by ale vyhrálo. Piráti jsou druzí, ODS třetí Přečíst článek ›

Autor: Kateřina Perknerová