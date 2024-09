Platy zaměstnanců státního a veřejné sektoru, důchodová reforma, migrace, zdravotnictví, bydlení či válka na Ukrajině jsou žhavými tématy, nad kterými se v předvolebních duelech Deníku 15 minut Kateřiny Perknerové postupně utkalo osm politiků.

Jurečka řekl, že usiluje o co nejlepší platy kuchařek či školníků

Ministr práce a a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se s šéfem sociální demokracie Michalem Šmardou střetli o platy zaměstnanců státního a veřejného sektoru. Jurečka uvedl, že usiloval o to, aby kuchařky ve školách, školníci či úředníci na obcích a městech brali víc už od září, nikoli až příští rok. Ve vládě s tím ale zatím neuspěl. „Jednání dále pokračují,“ řekl.

Podle Šmardy se zástupci vlády v létě sešli s odboráři na poslední chvíli, nechali je čekat, zda v resortech najdou peníze, a nenašli. „Byla to už skoro kašpařina. Kdyby takhle vláda řídila konzum někde v Horní Dolní, za dva týdny zanikne,“ poznamenal. Dodal, že za poslední tři roky se reálné platy téměř všech zaměstnanců ve veřejném sektoru propadly. Zvýšení platových tarifů o pět procent od ledna to podle něj nevyřeší.

Pro Šmardu je důchodový věk v 65 nepřekročitelná hranice

Řeč byla o důchodové reformě, o které mají poslanci a senátoři jednat letos na podzim. Moderátorka připomněla, že věk odchodu do důchodu se má odvíjet od věku dožití. Tempo se ale nebude zvyšovat tak rychle, jak chtěli experti. „Opravili jsme to tak, aby ten rozdíl odchodu do důchodu mezi jednotlivými ročníky narození nebyl dva měsíce, ale jeden měsíc,“ řekl Jurečka. Na základě nejnovějších dat podle něj vypočetli, co bude mít pozitivní dopady.

Předvolební debata Deníku. Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Michal Šmarda (SOCDEM) mluvili o platech státních zaměstnanců, důchodové reformě i možné spolupráci po volbách

Šmarda poznamenal, že pro sociální demokraty je nepřekročitelná hranice odchodu do důchodu pětašedesát let. „A to zejména do té doby, dokud se nezvýší věk dožití ve zdraví. Ten je totiž v České republice někde mezi dvaašedesáti a třiašedesáti roky, což je hranice, kdy člověk ještě je schopen pracovat. Po třiašedesátém roku průměrně je už zhuntovaný a pracovat není schopen. Samozřejmě v některých jednodušších profesích to lidé tolik neznají, pokud nemají zkušenost s těžší profesí,“ sdělil.

Okamura hájil kontroverzní grafiku s „chirurgem“

Předvolební duel spolu svedli také předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a šéf SPD Tomio Okamura. Jejich debata se stočila především k migraci, což je téma, kterému SPD věnuje velkou pozornost i pro krajské volby. Byť samotné kraje mají na rozhodování o celoevropské problému jen malý vliv.

Okamura se pustil do obhajoby grafik předvolebních materiálů své strany. Zejména znázornění zakrváceného muže černé pleti, který drží nůž a doprovází ho slogan „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“.

Za tento motiv strana dokonce čelí i trestnímu oznámení ze strany politiků a neziskových organizací, podle Okamury si ale našel své příznivce. „Já jezdím každý týden po kampaních, chodím na akce, kde jsou desetitisíce občanů, a většina lidí nás naopak podporuje, a pokud se podíváte na naše sociální sítě, sleduje mě šest set tisíc občanů, tak 99,9 procenta s těmito alegoriemi souhlasí,“ řekl v debatě.

Podle lídryně TOP 09 strana politického konkurenta servíruje voličům demagogii a reálně žádné konstruktivní řešení migrace nemá.

Pekarová Adamová zkritizovala poplatky u lékařů

Tématem, na kterém naopak oba lídři našli shodu, je stále častější problém v ordinacích. Mnoho lékařů totiž vybírá od pacientů nelegální poplatky za registraci či péči hrazenou z veřejného pojištění. To oba lídři zkritizovali. Pekarová Adamová doporučila, aby v takovém případě lidé vždy kontaktovali zdravotní pojišťovnu. „Pokud se někdo chová protizákonně, je třeba to řešit. Zaměřuje se na to ministr Válek i kontroly z jednotlivých pojišťoven,“ poznamenala.

V předvolební debatě Deníku se utkali Markéta Pekarová Adamová a Tomio Okamura. Řeč byla o migraci i zdravotnictví v krajích.

Předsedkyně sněmovny také jako stranická šéfka vyzdvihla kroky ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který chce zjednodušit vzdělávání pediatrů, jejichž je v Česku nedostatek. „Tato lékařská specializace bude atraktivnější,“ přislíbila.

Bartoš obhajoval digitalizaci stavebního řízení

Další dvojici, která změřila rétorické a politické síly, tvořili předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a předseda zatím mimoparlamentní strany Přísaha Robert Šlachta. Velkou část debaty se oba hosté věnovali hodnocení digitalizace stavebního řízení, kterou provázejí vleklé problémy.

Bartoš kritiku odrážel. „My jsme v tomto volebním období uskutečnili už spoustu digitálních projektů, od e-dokladů, aplikace Portálu občana a dalších, a tohle je nejkomplexnější projekt za posledních dvacet let. Problémy při startu má, velmi rychle jsem reagoval na požadavky z územních stavebních úřadů a v létě jsme dodali významné zlepšení,“ zhodnotil ministr.

Šlachta nijak shovívavý v hodnocení nebyl a uvedl, že Bartoš svým postupem naštval stavebníky, úředníky i politiky.

Šlachta apeloval na dodržování mezinárodního práva

V debatě mezi lídry se zabrousilo také na pole mezinárodní politiky. A to na fakt, že ministryně obrany Jana Černochová pozvala do Prahy izraelského ministra obrany Jo'ava Galanta. Ten ale čelí žádosti o vydání mezinárodního zatykače na něj kvůli operaci v Gaze.

Podle Šlachty by neměla Česká republika postupovat jinak, než by to bylo v případě třeba Vladimira Putina. „Na jedné straně chceme, aby se mezinárodní právo dodržovalo, a na druhé bychom ho porušovali a nerespektovali dané instituce? Pokud bude zatykač vydán, musíme to přijmout jako fakt. Já jsem na straně Izraele, ale v tomto případě soudím, že by nebylo dobré vystavovat Českou republiku zbytečnému excesu. Pokud se ta návštěva má konat na pozvání české ministryně obrany, řekl bych jí, ať se na to vykašle,“ řekl Šlachta.

O digitalizaci stavebního řízení, státním rozpočtu či dostupnějším nájemním bydlení. Hosty 15 minut Kateřiny Perknerové byli Ivan Bartoš a Robert Šlachta.

Oba politici si notovali v problematice bydlení. Oba jsou kritičtí k návrhu rozpočtu na příští rok, který by ubral z Bartošova resortu sedm miliard pro bydlení a zkomplikovala by se tím například nová výstavba bytů.

Konečná nazvala koaliční politiky válečnými štváči

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM, Stačilo!) se tvrdě utkali kvůli válce na Ukrajině. „Většina válek v posledních letech skončila a musela skončit jednáním,“ řekla Konečná. Podle ní strategií české vlády i evropských států je představa, že posíláním zbraní, naléváním peněz do obrany Ukrajiny a dlouhými boji se Rusko unaví. S tím europoslankyně nesouhlasí, je pro diplomatická jednání.

Rakušan reagoval, že všem Ukrajincům přeje mír i vítězství nad agresorem. „Co navrhujete vy, paní Konečná? Vy navrhujete, aby se ustoupilo agresorovi? Neumíte nahlas říci nahlas, že Rusko je agresorem,“ poznamenal. Konečná následně na dotaz moderátorky uvedla, že od začátku války říká, že Rusko porušilo mezinárodní právo. Vládní politici ale podle ní jsou váleční štváči.

Rakušan reagoval, že jimi nejsou. „Je to klišé. Chápu, že komunisté se svojí tradicí se smířili s dvacetiletou okupací téhle země, normalizovali a zavírali ty, kteří si mysleli, že okupace cizími vojsky je něco špatného, to chápu. Nedělejme to ale jiným zemím, nedělejme jim nové Mnichovy,“ řekl.

Konečná se ohradila. „Jestli chcete KSČM podsouvat šedesátý osmý, podívejte se prvně na Hrad, pane ministře, tam máte prezidenta, který o šedesátém osmém tvrdil něco, co já jsem nikdy neřekla,“ řekla s poukazem na medializovaná vyjádření Petra Pavla z doby před rokem 1989.

Rakušan slíbil uniformám pravidelný nárůst platů

Rakušan s Konečnou se střetli také o tarifní složky platů hasičů či policistů, tedy pracovníkům v uniformách. Ministr vnitra uvedl, že s šéfem resortu financí vyjednal, že hasiči i policisté budou mít jistotu, že jejich platy porostou tři roky po sobě. „Každý rok o pět procent podle objemů příjmů,“ upřesnil. Růst podle něj mohou i o víc, toto je minimálně garantovaný nárůst.

Hosty 15 minut Kateřiny Perknerové byli Kateřina Konečná a Vít Rakušan.

Konečná vládě podle svých slov příliš nevěří. „Dnes správně vzýváme složky integrovaného záchranného systému, kterých si všichni vážíme. Když jsme ale před týdnem slyšeli, jakým způsobem se k nim vláda zachovala v oblasti platů, přijde mi to šílené. Nevěřím moc tomu, co tahle vláda říká. Slibovala posílení platů zdravotních sester, lékařů, dnes víme, že se to bude v příštím roce těžko hledat,“ reagovala.