Jakkoliv zkušenosti let minulých a vědecký pokrok umožnily se na povodeň připravit, zkáze to na mnoha místech nezabránilo. Několik lidí zemřelo, škody jdou do miliard korun.

Dalo se udělat něco lépe? Proč ještě nestojí přehrada Nové Heřminovy, která podle ministra zemědělství Marka Výborného mohla Opavu a Krnov ochránit? A jaká opatření jsou teď nejdůležitější? To jsou otázky pro závěrečné hosty předvolebních debat Deníku.cz - předsedu vlády a ODS Petra Fialu a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.



Zítra a v sobotu sice lidé budou vybírat krajské zastupitele a třetinu senátorů, avšak rozhodovat se nebudou výhradně podle regionálních témat a toho, co předvedli současní radní, eventuálně s jakou nabídkou přichází opozice.

Celostátní politika měla vždy vliv i na volby druhého řádu. Kdysi to byly poplatky ve zdravotnictví, nyní to může být hospodaření s veřejnými financemi, navrhovaný schodek rozpočtu, vývoj cen energií nebo postoj k válce na Ukrajině. Proto jsme do předvolebních duelů pozvali lídry parlamentních vládních i opozičních stran. Marian Jurečka (KDU-ČSL) diskutoval s Michalem Šmardou (SOCDEM), Ivan Bartoš (Piráti) s Robertem Šlachtou (Přísaha), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) s Tomiem Okamurou (SPD) a Vít Rakušan (STAN) s Kateřinou Konečnou (KSČM).

Vyvrcholením seriálu budou dnešní rozhovory s představiteli nejsilnější vládní a opoziční strany. Proto jsme se čtenářů Deníku.cz zeptali, kterého z těchto politiků by za rok opět rádi viděli v premiérském křesle. Zatímco současného ministerského předsedu Fialu si vybralo 26 procent respondentů, jeho předchůdce Babiše 62 procent. Ostatní by si v čele vlády přáli někoho jiného. Jak s jejich míněním zatřesou výsledky nadcházejících voleb a co od nich očekávají oba politici?

