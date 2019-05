Co je hlavním motivem organizátorů demonstrací, na které chodí desítky tisíc lidí?

Strach o demokracii v této zemi. Ze židlí nás zvedla výměna ministra spravedlnosti, která proběhla bez dobrého odůvodnění a den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Babiše. Zároveň nás pobouřilo, že se novou ministryní spravedlnosti stala právě Marie Benešová, jejíž minulost není krystalicky čistá, jak se nám snaží říci pan premiér a prezident.

Kdo je Mikuláš Minář (26)

Pochází z jihočeských Vodňan. Studuje v Praze tři obory na dvou školách – filozofii, bohemistiku a teologii. Rád čte a má rád svobodu a demokracii.



Ať je její minulost ve funkci nejvyšší státní zástupkyně, političky či advokátky jakákoli, jisté je, že nyní v roli ministryně nepodnikla nic, co by zavdalo příčinu k obavám. Vy to vidíte jinak?

Nám spíš než její činnost ve funkci nejvyšší státní zástupkyně vadí její pozdější propojení na tzv. ústecké Palermo, hejtmanku Vaňhovou, pana Housku nebo to, jak coby poslankyně zastupovala firmu Metrostav, a pak navrhla úpravu zákona o trestní odpovědnosti firem.

V rozhovoru pro Deník uvedla, že jakmile se stala poslankyní, předala plnou moc v kauze Metrostav kolegovi advokátovi a paragraf o vyvinění trestní odpovědnosti právnických osob detailně konzultovala s exministrem Pelikánem. Znáte její argumenty?

Tak to je výborné, rád se s nimi seznámím. Jádrem nespokojenosti lidí je ale něco jiného, a sice, že v roce 2017 nehlasovala pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání a v tutéž dobu označila kauzu Čapí hnízdo za politické intriky. Nedávno sepsala neveřejnou analýzu, že v ČR lze objednat trestní stíhání. Nám vadí souhra tří okolností, tedy toho, že policie navrhla obžalovat Andreje Babiše, den nato premiér bez zdůvodnění vyměnil ministra spravedlnosti, jímž se stala Marie Benešová, která se dlouhodobě svými kroky a výroky staví na premiérovu stranu.

Kdyby Marie Benešová podala demisi a na její místo premiér vybral neznámého právníka, vaše obavy by zmizely?

Nikoliv, protože se nacházíme v bezprecedentní situaci, kdy v čele vlády stojí trestně stíhaný člověk, který vždy bude vybírat ministra spravedlnosti. To samo o sobě je střet zájmů, a proto říkáme, že nejlepším řešením by bylo, kdyby rezignoval premiér. Zatím tu ale je, a pokud by namísto Marie Benešové našel kandidáta na ministra spravedlnosti, který bude bez přímé vazby na jeho osobu, budeme to respektovat.

O to právě jde. Prezident Miloš Zeman tvrdí, že na náměstích se scházejí lidé, kteří se nesmířili s výsledkem voleb, ačkoli hnutí ANO vyhrálo o parník a stále má kolem 30 procent preferencí.

To jsou demagogické výmluvy. Tady přece vůbec nejde o zpochybňování výsledků voleb, které naprosto uznáváme. Jde o to, že si žádný zvolený politik nemůže dělat, co chce. Všichni minulí premiéři byli zvoleni demokraticky. Znamená to, že občané tím ztratili právo je kritizovat? Že by neměli mít právo proti nim protestovat? Pokud by se ukázalo, že lhali nebo je obvinila policie, měli zůstat v premiérském křesle? Měl ve funkci premiéra zůstat Stanislav Gross a hejtmana David Rath? To je přece absurdní.

V momentě, kdy politici překročí určitou hranici a začnou zneužívat moc pro vlastní zájmy místo toho, aby sloužili občanům, mají lidé ústavní právo říci ne. Jestli se to někdo snaží převést na to, že popíráme výsledky voleb, je vidět, že nemá co říci a pozornost se snaží odvést na falešnou kolej.

Jak byste odpověděl na výtku, že vzhledem k přítomnosti některých politiků na demonstracích vám šlo primárně o ovlivnění veřejného mínění před volbami do Evropského parlamentu?

Jestli někdo může za to, že se protestuje právě teď, tak je to pan premiér, který udělal pochybnou výměnu na ministerstvu spravedlnosti. Kdyby to provedl po eurovolbách, tak před nimi žádné demonstrace nebudou. Ze čtyř protestů jsme na dva pozvali politiky, a to z jasného důvodu. Ve vážné situaci totiž nestačí jen svolat lidi na náměstí, ale také se musí přijmout konkrétní kroky, které povedou k přijetí aspoň minimálních zákonných pojistek, jež omezí rizika.

Politiky jsme pozvali proto, aby řekli, co udělají. To se stalo, a tak už jsme neměli potřebu je na Václavské náměstí zvát. Pokud pan premiér říká, že to všechno byla předvolební kampaň, jsem skutečně zvědav, co to bude 28. května, 4. června a ve dny dalších protestů, které se uskuteční po volbách.

Na včerejšek šéf klubu Pirátů Jakub Michálek svolal do sněmovny Kulatý stůl, kde se debatovalo o novele zákona o státním zastupitelství a pojistkách jeho nezávislosti včetně změny způsobu odvolání nejvyššího státního zástupce. Takový krok vítáte?

Určitě, to je jedna z pojistek, kterou prosazujeme. Pokud by bylo takové znění novely schváleno, vláda ztratí možnost kdykoli odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu, což zatím lze. A pokud v jejím čele stojí trestně stíhaný premiér, pak je nepřijatelné, aby podobná možnost v zákoně vůbec existovala. Novela by byla jedním z velkých úspěchů, dosažených i díky podpoře desetitisíců lidí na náměstích a jejich požadavku na nezávislost justice.

Čím si vysvětlujete nezájem Andreje Babiše o dialog před televizními kamerami?

Jednoduše. Pan premiér se bojí. Někteří lidé říkají natvrdo, že je srab. Má strach, že by debatu se mnou prohrál, protože nemá co říci. Celý měsíc ignoruje naše požadavky i argumenty, a dokonce je zlehčuje. A potom se diví, že na náměstí chodí čím dál víc lidí. Pokud by byla pravda, že mu jde o nezávislost justice, neměl by problém se s námi utkat ve veřejné debatě.

Andrej Babiš: Beru na vědomí, že lidé chtějí demonstrovat

Premiér Andrej Babiš míní, že veřejnosti všechny okolnosti kolem výměny ministra spravedlnosti vysvětlil.

Na Václavském náměstí se v úterý sešlo na 70 tisíc lidí. Co tomu říkáte?

Máme demokracii a svobodu projevu, co víc bych k tomu měl říct? My jsme s paní ministryní Benešovou opakovaně vyvrátili nesmysly ohledně odchodu pana Kněžínka. Podrobně jsem vysvětlil, že tam byl dočasně a rezignoval už 15. dubna. Je absurdní to spojovat s Čapím hnízdem. Marie Benešová deklarovala, že nebude dělat žádné změny na postech vedoucích státních zástupců. To jsou nepodložené spekulace, které se stále dokola opakují.

Nemusí dělat změny, stačí přijmout rychlou novelu zákona o státním zastupitelství, která jejich funkční období automaticky ukončí.

O zákonu se mluví už deset let, pan Kněžínek jeho novelu připravil, půjde do legislativního procesu a rozhodne o ní 200 poslanců. Považuji za výsměch, že pan Pospíšil, který byl ministrem spravedlnosti za ODS a sám tu změnu propagoval, teď chodí na demonstrace, aby proti ní protestoval.

Neprotestoval proti zavedení funkčního období nejvyššího státního zástupce a pravidlech pro jeho odvolání, ale kvůli tomu, že po týdnu ve funkci Marie Benešová najednou hovořila o třístupňové soustavě státního zastupitelství, ačkoli dříve byla proti němu.

Není to najednou. Opakuje jen to, co před ní říkali všichni, totiž že čtyřstupňová soustava je na malou zemi moc. Podpořil ji i pan profesor Jičínský.

Chcete, aby státní zástupci Pavel Zeman, Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan ve funkcích zůstali?

Zásadně státní zástupce a soudce nekomentuji. Jednou jsem řekl, že moje trestní stíhání je účelové, a jsem rád, že pan nejvyšší státní zástupce Zeman to teď ve dvou rozhovorech přiznal.

Pavel Zeman uvedl, že je vaše trestní stíhání účelové?

Ne moje, ale že se podobné věci staly, a to v kauze Beretta a Neograph. Potvrdil, že tady něco takového existuje.

Jako exces.

To je jedno, předtím říkal, že to možné není.

Demonstranti se ale obávají o demokracii i kvůli vašemu trestnímu stíhání, dotacím pro vaši bývalou firmu Agrofert…

To jsou všechno vymyšlené věci. Moje bývalá firma čerpá dotace podle stejných pravidel jako všichni ostatní.

Až na to, že 100 milionů na toustovou linku firmy Penam z holdingu Agrofert zaplatí čeští občané, protože EU je neprofinancuje.

Jak to víte? Vždyť to není pravda. Nespekulujte. Měla byste napsat, že ta firma dostala dotace podle pravidel, celá investice stála 617 mi-lionů a je tam zaměstnáno plno lidí.

Proč si před televizními kamerami s Mikulášem Minářem tyto věci z očí do očí nevyříkáte?

Nemám se s ním o čem bavit. Pan Minář mi píše ve čtyři ráno a vyhrožuje mi, oslovuje mě Andreji. Pravděpodobně se v noci někde v hospodě chlubí před kamarády, že si to může dovolit.

Třeba ví, že vůbec nespíte…

Já spím, a když se ráno probudím, čtu si jeho pozdravy a výzvy.



Nebylo by účelnější si to s ním vysvětlit?

Všechno jsem vysvětlil občanům, a kdyby to pan Minář chtěl slyšet, mohl si to přečíst v novinách.

Pořád si myslíte, že demonstrace se konají kvůli volbám do Evropského parlamentu?

Když jsem se vyjádřil, že jejich cílem je ovlivnění voličů, organizátoři si dali pozor a na Václavák už politiky nepozvali. Předtím na Staroměstském náměstí ale byli, útočili na mě a lhali. Samozřejmě to vliv na lidi má.

Souhlasíte s prezidentem Zemanem, že tam chodí zjevy, které se nemohou smířit s tím, že prohrály ve sněmovních volbách?

Nebudu to komentovat, máme svobodu, když lidé chtějí demonstrovat, tak ať to dělají. Beru to na vědomí.