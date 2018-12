/FOTOGALERIE/ Před hlavní budovou prošli kolem zdi, podél níž svítí stovky zapálených svíček jako vzpomínka na kolegy, kteří minulý čtvrtek zemřeli při výbuchu metanu na podzemním třetím patře, a přes vrátnici zamířili do šaten.

Ve středu ráno se horníci z Dolu ČSM ve Stonavě poprvé od tragického výbuchu metanu z minulého týdne vrátili do práce.

Byl mezi nimi i pětatřicetiletý Dominik Figar, který šel včera, 27. prosince, na ranní. „Já byl dokonce na ranní v ten osudný čtvrtek,“ prozradil Deníku při odchodu z včerejší směny.

„Jestli jsem se dnes nebál do práce? Samozřejmě na to každý myslí, nikomu není zpěvu, ale že bych se bál, to ne. Je to spíš takový stísněný pocit z toho, co se stalo. Je to smutné, soucítím s rodinami ten zemřelých, ale takový je hornický život,“ svěřil se horník, který dopravuje do šachty kolegy i materiál.

Zeptat se horníků na to, jak se jim šlo po té tragické události do práce, přišlo před odpolední směnou několik novinářů, včetně polských, nechyběla televizní štáby. Poté, co se z budovy vyrazila ranní směna, snažili se odchytnout některého z horníků. Málokdo se však zastavil, nikomu se moc mluvit nechtělo.

Pochmurnou náladu mnohých zaměstnanců dolu před nástupem do práce potvrdil také mluvčí OKD Ivo Čelechovský. „Ten ranní příchod do práce byl zvláštní, smutný. Někdo se zastavil před tou hradbou svíček, zapálil třeba svoji a vyjádřil tak soustrast nad smrtí kolegů. Ale že by někdo odmítl ze strachu jít do práce, to ne. O ničem takovém nevím,“ řekl Čelechovský.

Dodal, že na ranní směnu včera nastoupilo asi 370 lidí a během celého dne se jim v šesti směnách vystřídá více než tisíc.

Vyjádřit účast a zapálit svíčky za zemřelé přišel včera spolu se svými malými syny také Kamil Bonczek z Orlové. „Pracoval jsem tady dva roky jako zaměstnanec jedné z dodavatelských firem, to prostředí dobře znám. Chtěl jsem také, aby si kluci uvědomili, že se taková tragédie stala opravdu jen kousek od jejich domova a měli v povědomí, jak je hornictví celkově součástí našeho regionu,“ podotkl.

Těží se v nezasažené části dolu

Od čtvrtečního výbuch byli v dole pouze záchranáři. Horníci byli od čtvrtečního neštěstí doma a pobírali 100 procent platu. Od včerejška opět fárají do zbývajících částí Dolu ČSM Sever, které nebyly zasaženy výbuchem metanu. Prostor, kde explodoval metan, zůstane na několik týdnů uzavřen speciálními hrázemi.

Oblast 29. sloje byla podle vyjádření mluvčího OKD Iva Čelechovského uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi. „V těchto hodinách provádějí záchranáři dotěsňovací práce a do zasaženého prostou se nafoukává dusík, aby se uhasil požár a prostor se zchladil. Postupně se pak budou odebírat vzorky na koncentraci jednotlivých plynů, aby, až to bude bezpečné, mohli dovnitř záchranáři, kteří vyprostí těla horníků, kteří tam zahynuli. No a pak také, aby mohla začít pracovat komise, která má zjistit příčiny výbuchu,“ vysvětlil mluvčí OKD.

Doplnil, že kontrola funkčnosti zabezpečovací techniky a metanových čidel se provádí nejméně dvakrát denně. Pokud je prudký výkyv hodnot, zjistí to na dispečinku a přijímají příslušná opatření. „V tomto se nic neměnilo, žádné zvláštní kontroly se dělat nemusely,“ dodal Ivo Čelechovský.

V nepřístupném prostoru 800 metrů pod zemí jsou stále těla devíti horníků. Práce na likvidaci požáru a průzkumu zasaženého území potrvají ještě několik dnů až týdnů.