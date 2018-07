Dům psího utrpení a dvoujazyčná likvidace gigantického burgeru: videa dne

Stavebnictví - Zedník hod. od 120 Kč nebo úkolově 120 Kč

Zedníci Hledáme do party prima chlapy co je baví stavařina a mají chuť do práce. Pracujeme hlavně v Ostravě a blízkém okolí. Děláme menší stavby RD. Klidně i na krátší dobu. Zavolej Markovi a on ti řekne více...