České armádě se příliš nedaří nabírat nové záložáky. Do šesti let by jich chtěla mít deset tisíc, v současné době jich přitom čítá jen necelou polovinu. Dělá to špatně, myslí si Dušan Rovenský. Ví, o čem mluví. V armádě sloužil osmnáct let, když jako zpravodajec působil na různých pozicích. Prošel si misemi v Kuvajtu nebo Iráku. Na začátku minulého desetiletí působil na velitelství EUNAVFOR, což je operace Evropské unie, která má omezit pirátství v oblasti Afrického rohu a Indického oceánu. Dnes je sedmačtyřicetiletý vysloužilec v civilu, nicméně jako analytik armádu a vojenství obecně stále sleduje.

Proč se armádě nedaří nabírat tolik lidí do aktivních záloh, kolik by si představovala? Dělá armáda někde chybu, nebo se lidem do ozbrojených složek nechce?

Je to kombinace obojího, ale armáda to dělá špatně. Měla by se snažit komunikovat s profesionálními vojáky a poté, co odejdou, nabídnout jim dobré podmínky pro to, aby plynule přešli do aktivních záloh. S touto sortou lidí se vůbec nepracuje. Odejdou a tím to končí. Armáda se pak snaží nabírat aktivní zálohy z lidí, kteří jsou v civilu a v armádě třeba nikdy nebyli. Nebo jsou to bývalí vojáci základní služby, kterým je dneska čtyřicet, místo toho, aby nabrala kluka, který byl v armádě pět nebo deset let a dnes je mu třeba třicet.

Armádě tedy uniká tento potenciál.

Když vám ročně odejde z armády třeba tisíc profíků, i kdyby se jich podařilo nabrat polovinu, máte pět set lidí plus každý rok. Samozřejmě nad rámec toho, co naberete ještě z civilu.

Říkáte, že by vysloužilým vojákům měla armáda nabídnout dobré podmínky. Co si pod tím můžeme představit?

Například kdyby jim dál zvyšovala výsluhu. Ti lidé by měli mnohem větší snahu se do aktivní zálohy zapojit. Teď jim nenabízí nic. Dnes mají bývalí profíci stejné podmínky, jako když nabíráte lidi z civilu, přitom třeba mají za sebou deset let služby. Nemusíte je cvičit, nemusíte jim znovu dávat školení a další věci. Armáda by tím ušetřila spoustu peněz.

close info Zdroj: se svolením Dušana Rovenského zoom_in Dušan Rovenský

Byl jste v armádě osmnáct let, ve vysoce kvalifikovaných funkcích. Kdyby vám někdo nabídl, abyste šel do aktivních záloh za pro vás atraktivních podmínek, šel byste?

Teď už bych neměl zase co nabídnout já. Jsem z armády pryč jedenáct let a veškeré kvalifikace, které jsem měl, jsem mezitím ztratil. Jako byste dvacet let dělal řidiče kamionu, pak byste šel pracovat jako kuchař a po jedenácti letech by za vámi někdo přišel, abyste znovu dělal řidiče. Za těch jedenáct let ztratíte všechny návyky i profesní osvědčení a další věci. Po osmnácti letech v armádě, abych šel někam na základní funkci běhat s puškou po lese, to už pro mě není zajímavé. Kdyby mi ale v době, kdy jsem odešel do civilu, nabídli nějaké zajímavé podmínky, tak bych jako záložák zůstal.