Deník / Průvodce rokem 2024Zdroj: DeníkJaké dvě letošní změny budou z pohledu rodičů a žáků nejzásadnější?

Budou to digitalizace u přijímaček a rozšíření kapacit i nabídky oborů středních škol v některých regionech. Nová úprava přijímacího řízení umožňuje podávat přihlášky online a nově až na tři střední školy. Ty uchazeče seřadí podle svých preferencí a systém k nim bude po vyhodnocení výsledků žáky přiřazovat.

Školám by tedy tento krok měl ulehčit.

Digitalizace přijímacího řízení je určitě pozitivní změna, která jim zjednoduší administrativní práci.

U přijímacích zkoušek loni školy řešily malou kapacitu tříd vůči populačně silným ročníkům. Bude se situace opakovat?

Očekávám, že dojde k mírnému zlepšení, neboť většina krajů navyšovala své kapacity. Demografická křivka je nicméně neúprosná a silné ročníky budeme pozorovat ještě čtyři roky. Přístup zřizovatelů se také liší. Někteří spoléhají na to, že převis uchazečů vyřeší soukromí zřizovatelé a méně preferované obory - žáci se někam umístí, i když by upřednostnili jinou volbu, kdyby byla vyšší kapacita. Jiní se naopak aktivně pustili do navyšování kapacit u žádaných oborů, nebo dokonce otevírali obory nové.