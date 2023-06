Důvěra v prezidenta po nástupu Pavla stoupla. Věří mu většina Čechů

ČTK

Důvěra v prezidenta po nástupu Petra Pavla do funkce výrazně stoupla. Na rozdíl od posledních let působení jeho předchůdce Miloše Zemana má nyní hlava státu opět důvěru většiny Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), prováděného od března do května. Před odchodem Zemana z funkce prezidentovi důvěřovaly méně než dvě pětiny Čechů, po nástupu Pavla podíl důvěřujících stoupl skoro na tři pětiny obyvatel.

Nově zvolený prezident České republiky Petr Pavel při slavnostní inauguraci na Pražském hradě, 9. března 2023 | Foto: Deník/Lukáš Kaboň