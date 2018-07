Dva čeští vědci dostali nejvyšší mexické vyznamenání pro cizince

Vědec z Univerzity Pardubice Oldřich Kašpar a česká pedagožka žijící v Mexiku Ludmila Holková Oborná převzali dnes na mexickém velvyslanectví v Praze Řád aztéckého orla. Je to nejvyšší vyznamenání, které Mexiko uděluje cizincům. Podle velvyslankyně Leonory Ruedy Gutiérrezové získali oba Češi ocenění za to, že přispěli k posílení dobrých vztahů mezi Českem a Mexikem.

Oldřich Kašpar.Foto: Deník/Vít Černý

Mexiko uděluje Řád aztéckého orla od roku 1932, před Kašparem a Holkovou Obornou ho získalo 14 Čechů a Čechoslováků. "Je to nejvyšší vyznamenání, které mexická vláda uděluje cizincům, kteří odvedli velkou práci pro posílení vztahů mezi dvěma státy, v tomto případě mezi Českem a Mexikem," řekla ČTK velvyslankyně Gutiérrezová.

Velvyslankyně uvedla, že Kašpar během své více než čtyřicetileté akademické kariéry sepsal řadu publikací, v nichž se věnuje historii a kultuře předkolumbovských civilizací na území dnešního Mexika či působení jezuitských misionářů v severním Mexiku. Oborná podle ní napsala řadu učebnic pro mexické žáky a studenty, kromě toho se věnovala překladům textů z indiánského jazyka náhuatl, čímž umožnila Čechům seznámit se s mýty a legendami předkolumbovského Mexika.

"Je to pro mě obrovská čest. Považuji to za úžasné ocenění od mexické vlády za to, co skoro 50 let jsem se snažil o Mexiku napsat," řekl ČTK a Českému rozhlasu Kašpar. Jako mexikanista pracuje od roku 1974 a zemi považuje za svůj druhý domov, i když většinu času tráví v Česku. "Je to proto, že Mexičané jsou velmi otevření, přátelští lidé. Když vám řekne Mexičan můj dům je tvůj dům, znamená to, že to opravdu platí," řekl Kašpar.

Holková Oborná se provdala za Mexičana a v latinskoamerické zemi žije od roku 1965. O zemi měla znalosti už předtím, zaujala ji ale indiánská kultura a její filozofie. "Tenhle typ kultury u nás nebyl znám, známe spíš filozofické myšlení orientu, Řecka," řekla s tím, že chtěla indiánskou filozofii zprostředkovat i Čechům. "Je to můj druhý domov, moje druhá vlast. Co můžu, tak přibližuji tuhle kulturu. Jsem ráda, že to (Mexičané) ocenili," řekla.