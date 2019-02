"Zálohy na pojistné plnění jsme včera odeslali dvěma klientům, kteří už nám doložili potřebné doklady. Částky bohužel nemůžeme nijak komentovat," sdělil Káňa. Další dva zranění mají pojišťovně stále dodat dokumentaci potřebnou k vyplacení odškodného. Pokud ji nedodají, pojišťovna jim odškodné nevyplatí.

Ve čtvrtek ráno odeslala pojišťovna odškodnění zraněným po pádu Trojské lávky. Podařilo se to bezodkladně po našem nástupu do vedení města na základě řešení, s kterým přišla paní radní @HanaMarvanova. Omlouváme se za minulé vedení města, že to trvalo tak dlouho.