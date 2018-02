Dvouleté děti ve školkách? Bouří se obce i pedagogové

Na mohutný odpor psychologů, učitelek mateřských škol i starostů narazila novela školského zákona, která ukládá zřizovatelům školek od září 2020 garantovat místa pro dvouleté děti.

Povinnost, která se týká obcí, nikoli rodičů, se do předpisu dostala díky poslaneckému návrhu Vlasty Bohdalové (ČSSD). Hlavním argumentem byla snaha vyjít vstříc matkám, aby se mohly snadněji vracet do práce. Podle sociologických dat totiž až třetina žen s nižším vzděláním zůstává po dlouhé rodičovské dovolené bez práce. „Tato ekonomická deprivace pak má zpětně negativní vliv na rozvoj dětí,“ upozorňuje Lenka Formánková ze Sociologického ústavu Akademie věd. Průzkum CVVM z loňského září ukázal, že 69 procent populace vítá zákonem zaručená místa a 62 procent i pro dvouleté caparty.

V současnosti navštěvuje mateřinky 352 tisíc dětí, loni bylo z kapacitních důvodů odmítnuto 32 tisíc kluků a děvčátek.

Starosta Psár Milan Vácha na včerejším veřejném slyšení v Senátu uvedl, že v jeho obci je momentálně 125 míst v MŠ, ale až bude muset přijmout i dvouleté děti, budou mu chybět tři třídy po šestnácti dětech.„V rámci celé republiky by bylo zapotřebí 110 tisíc nových míst, což představuje 20 miliard korun,“ upozornil Vácha.

CO DĚLAJÍ MATKY

Kromě obrovských problémů s novými prostorami, stravováním či likvidací plen novela přinesla nejvíc otazníků kolem samotné péče o dvouleté děti. „Jako malotřídka přijímáme z existenčních důvodů už několik let i tyto menší děti, takže máme jednu třídu pro patnáct dětí od dvou do tří let. Ale zoufale nám chybí personál, pomáhá nám asistentka dítěte se zrakovým postižením, která ještě na půl úvazu dělá vychovatelku v družině,“ popsala ve zcela zaplněném sále situaci ve Stařči Kateřina Zlámalová, ředitelka zdejší ZŠ a MŠ. Připomněla přitom, že matky osmi těchto mrňousů jsou doma. „Nechápu, proč pobírají rodičovský příspěvek, když svoje dítě odkládají do školky,“ podotkla.

Na slyšení, které svolal senátor TOP 09 Jiří Růžička, sklízeli největší potlesk pedagogové Marek Herman a Jiří Halda. Ti stojí za peticí, jež odmítá umisťování dvouletých dětí do jakýchkoli zařízení. „Takto malé bytosti nejsou na školku připravené, jsou zcela závislé na mamince, ale bohužel řadu matek jejich potomci obtěžují,“ míní Halda.

Psycholog Václav Mertin dodal, že děti potřebují mazlení a láskyplné rodičovské dotýkání, které jim učitelky při nejlepší vůli poskytnout nemohou. „Stát nesmí podporovat, aby rodiče o děti nepečovali,“ apeloval Mertin. Náměstek ministra školství Václav Pícl přitom tvrdí, že mají k dispozici výzkum, který říká, že neexistují žádné důkazy o škodlivosti rané institucionální péče.

PETICE PROTI ZÁKONU

Petici podepsalo 15 tisíc lidí, kteří si přejí změnu zákona. Tu už připravil poslanec ODS Václav Klaus ml. Týká se zrušení jak povinnosti umisťovat dvouleté děti do MŠ, tak absolvovat rok předškolního vzdělávání. „Byl bych rád, kdyby prošly obě části mého návrhu, ale kdyby nebylo zbytí, podpořím i případnou paralelní novelu jen k dvouletým dětem,“ řekl Václav Klaus ml. Deníku.

Ministerstvo školství ústy Václava Pícla zdůrazňuje, že resort musí připravit podmínky pro schválený zákon, byť nebyl jeho iniciátorem. Dodává, že už nyní navštěvuje školky 45 tisíc dětí mladších tří let, což je polovina populačního ročníku.

„Povinnost vytvářet místa pro děti od 6 měsíců věku má deset států EU, od jednoho roku pět a od dvou let dalších pět zemí, včetně Německa, Rakouska či Francie,“ uvedl Pícl.

Na slyšení v Senátu sice nikdo z ministerstva nepřišel, ale ministr školství Robert Plaga (za ANO) Deníku k dané problematice sdělil: „U části novely školského zákona, která mění povinnost u dvouletých dětí na možnost, jsem debatě otevřen. Věřím, že kde je to možné, vyjdou a vycházejí zřizovatelé rodičům vstříc i bez plošné povinnosti.“