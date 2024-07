Co jsou eDoklady?

Jedná se o aplikaci, pomocí které lze prokazovat svoji totožnost.

Nahrazuje aplikace klasický občanský průkaz?

Ne. Jedná se o alternativní možnost prokazování totožnosti.

Zůstane i nadále možnost se prokazovat „plastovou“ kartičkou?

Ano. Nic se nemění. Pokud se chcete nadále prokazovat fyzickým dokladem, je to možné a podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše tomu tak bude i do budoucna.

Kde všude se lze pomocí aplikace prokázat?

Ve stručnosti: prokázat svoji totožnost lze na všech ústředních správních úřadech, jako jsou ministerstva, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad a podobně. Od 1. července se okruh institucí akceptující elektronickou formu občanského průkazu rozšiřuje. Nově se prokážete appkou na úřadech práce, finančních úřadech, krajských úřadech, u soudů či na stanicích policie. Prokázat se eDoklady už lze i při policejní silniční kontrole. Kompletní seznam úřadů a institucí lze najít na webových stránkách Digitální a informační agentury.

Jedná se o konečný seznam?

Ne. Poslední fáze rozšiřování nastane 1. ledna 2025. To se přidají například zbývající obce, okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta či zastupitelské úřady.

Mohou elektronický způsob prokazování totožnosti využívat i soukromé subjekty?

Ano. Soukromé subjekty, jako jsou restaurace, obchody či hotely, se mohou snadno zaregistrovat přes datovou schránku. K ověřovatelům se v předstihu přidala třeba Air Bank, která identifikaci spustila s téměř půlročním předstihem. „Aplikaci eDoklady vnímáme jako velmi užitečný nástroj. Proto jsme se rozhodli umožnit našim klientům i novým zájemcům o naše služby používat ji u nás co nejdříve,“ uvedl produktový manažer Air Bank Jakub Feldstein.

Mohu se s aplikací prokazovat v zahraničí?

Aplikaci eDoklady lze využívat pouze v České republice. Pro cesty v schengenském prostoru je nutné mít u sebe fyzicky občanský průkaz nebo cestovní pas.

Bude to tak i v budoucnu?

Ne. Evropská unie chystá takzvanou Evropskou digitální peněženku. Doklady v ní budou akceptovat poté i členské státy.

Co k používání eDokladů potřebuji?

Stačí chytrý telefon a také mít aktivovanou Identitu občana. Poté stačí aplikaci stáhnout do mobilu, nainstalovat a zaregistrovat se. K tomu je nutné mít aktivní Identitu občana.

Kde si mohu aplikaci eDoklady stáhnout?

Zdarma ji lze stáhnout v obchodě Google Play a App Store.

Lze eDoklady nainstalovat úplně do všech telefonů?

Do všech úplně ne. K úspěšnému stažení a instalaci aplikace do chytrého telefonu musí uživatel vlastnit modernější zařízení. Požadavkem pro systém Android je minimální verze 10 (vydaná v březnu roku 2019). Pro systém iOS je požadavkem minimálně verze 15 vypuštěná v červnu 2021. Stejně tak odborníci doporučují udržovat aktuální veškeré aplikace. „U starších verzí bohužel nejsme schopni zajistit plošnou kompatibilitu zařízení jako v případě novějších verzí a poskytnout tak správné fungování aplikace a uživatelský komfort,“ zdůvodnil ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

Mohu si eDoklady nainstalovat i na tablet?

Ano. Musí ale splňovat minimální požadavky na systém (viz odpověď výše).

Je nutné mít při ověřování totožnosti pomocí aplikace zařízení připojené na internet?

Ne. Při prokazování totožnosti je nutné mít zapnuté jen Bluetooth. Internetové připojení je nutné pouze pro registraci a také aktualizace osobních údajů.

Je používání elektronických dokladů bezpečné?

Ano. Dokonce je bezpečnější než u běžných plastových kartiček. „Dají se vyrobit velmi zdařilé napodobeniny kartiček. Naopak ochrana v digitální podobě je v mnohých případech vyšší než u fyzických podob průkazů,“ vysvětlil prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.

Co dělat v případě ztráty telefonu?

Aplikaci eDoklady lze odpojit na dálku přes Portál občana, jak avizuje Digitální a informační agentura. Proces ovšem není tak jednoduchý. V případě, že používáte k přihlášení do Portálu občana jen bankovní identitu a ztratíte telefon, eDoklady neodpojíte. Dvoufázové ověřování je totiž vázané na mobilní číslo. Nutné je tak mít k bankovní identitě aktivní třeba Mobilní klíč eGovermentu. Vše Deník popsal zde.

Jsou i jiné výhody aplikace než nenošení plastového průkazu?

Ano. Digitální občanka přináší mnohonásobně větší diskrétnost. „Oproti předkládání klasické plastové občanky zde máte výhodu v tom, že vidíte, které údaje po vás ověřovatel požaduje a můžete jejich předání odmítnout. Když je například nutné ověřit pouze plnoletost, stačí předat údaj o věku. Není potřeba zobrazovat i rodné číslo, jméno nebo adresu,“ přiblížila mluvčí Digitální a informační agentury Anna-Marie Lichtenbergová.

Lze mít v jednom zařízení uloženo více elektronických dokladů?

Ne. V zařízení je možné mít pouze jeden doklad vázaný na jednoho konkrétního člověka. Je to i z důvodu bezpečnosti.

Skončila mi platnost občanského průkazu. Mohu se nadále prokazovat tím v eDokladech?

Nemůžete. Digitální občanka je kopií plastového průkazu. Aplikace uživatele upozorní 90 dnů před vypršením termínu platnosti. Pokud občance skončí platnost, zmizí i z eDokladů.

Nabízí aplikace eDoklady i jiné užitečné funkce?

Aplikace eDoklady umožňuje ověřit totožnost druhého člověka z jiného mobilního zařízení. Stačí v aplikaci zapnout funkci ověřovatel. Pro výměnu dat mezi mobily není nutné internetové připojení. Vše probíhá přes rozhraní Bluetooth. Pokud už aplikaci používáte, rozhodně si v klidu domova funkci ověřovatele aktivujte - přijde vhod například při dopravní nehodě a vyřizování euroformuláře. Využít ji mohou i majitelé restaurací – snadno ověří věk mladistvých zákazníků.

Bude možnost ukládat do aplikace eDoklady i jiné doklady?

V budoucnu by si zde uživatel mohl uložit například kartičku pojišťovny nebo potvrzení o studiu.