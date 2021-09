/VIDEO/ Dnešní škola nepřipravuje děti na budoucnost. Většina z nich nemá šanci být při hodinách aktivní a nerozvíjí se tak, jak by mohla. To má dopad nejen na ně, ale i na budoucnost celé společnosti. Znát kvanta informací dnes už zkrátka nestačí, je důležité umět je použít, pěstovat dobré vztahy a kritické myšlení. Na to upozorňuje ve své kampani Nadační fond Eduzměna.

Eduzměna | Foto: NF Eduzměna

Novým spotem chce zapojit širokou veřejnost do změny učení. „Jsme přesvědčeni, že by všechny děti měly chodit do školy, která je připraví na život, bude je bavit a dávat jim smysl,” říká zástupkyně ředitele NF Eduzměna Lucie Plešková.