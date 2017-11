Egypťani jsou opice a ostuda civilizace, napsal náměstek Komínek na Facebook

Náměstek pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek (KSČM) zveřejnil na svém facebookovém profilu nevhodný komentář. Na letišti během návratu z dovolené z Egypta označil Egypťany za opice a ostudu civilizace.

Krajský radní Jaroslav Komínek.Foto: Deník/Karel Pech

„Asi takhle, ty egyptský opice zrozený z neandrtálců mě asi hooodně dlouho neuvidí. Egypťani jsou ostudy toho, čemu se říká civilizace,“ napsal Komínek. Poté, co se jako první začal o věc zajímat server HlídacíPes.org, náměstek hejtmana svůj příspěvek smazal.

Proč nevhodný komentář na sociální síti Komínek vlastně zveřejnil, zatím není zřejmé. Na dotaz Ústeckého deníku nereagoval.

Jak ale vyplývalo z vlákna příspěvku, náměstkovi zřejmě vadily procedury na letišti. „Letíme zpět s tím, s čím jsme letěli tam a najednou platíme 160 euro,“ napsal Komínek s tím, že si hodlá stěžovat na ministerstvo zahraničních věcí.

Šéf odborů společnosti BusLine Jiří Kuchynka zvažuje předat celou věc policii. „Celou nit tohoto statusu mám zadokumentovanou a jsem ochoten ji podstoupit orgánům činným v trestním řízení,“ řekl Kuchynka. Podle něj je Komínkův status xenofobní.

„Je o to nebezpečnější, protože vychází od člena krajské vlády a mohlo by tedy některými lidmi bráno jako velmi důležité. Dále vnímám jeho nebezpečnost v tom, že do Egypta se jezdí rekreovat tisíce českých občanů, kteří mohou být vystavení určité hrozbě ze strany právem uražených občanů Egypta,“ dodal Kuchynka.

O zrádnosti sociálních sítí se nedávno přesvědčil i další politik ze severních Čech, náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný (ČSSD). V září na svůj facebookový profil napsal: „Cikáni jsou jako medúzy – otravný a k ničemu.“ Za svůj výrok se posléze omluvil a přišel o čtvrtletní odměny.