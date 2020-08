Hluboký vztah k přírodě u něj vznikl při skautských výpravách. A i když Brňan Radek Janoušek vystudoval strojařinu, po škole se vrhl právě do oblasti ochrany přírody. Nyní organizuje největší dobrovolnickou akci v České republice, Ukliďme Česko. Ekologii se věnuje již dvacet let, projekt Ukliďme Česko spoluzaložil před šesti roky.

Ekolog Radek Janoušek | Foto: Deník/ Archiv

Zdroj: Deník„Dostali jsme se k němu s kolegou přes aplikaci Zmapuj to. Lidé nám v ní hlásili výskyt černých skládek. Jenže i když je nahlásili, nikdo je neuklízel. A tak nám uživatelé volali, co s tím uděláme. My jsme jim nejdříve radili, na koho se s touto žádostí mají obrátit, ale když se ani pak nic nedělo, došlo nám, že nejlepší cestou bude, když úklid zorganizujeme my,“ popisuje Janoušek vznik jedinečného projektu.