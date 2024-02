Systém elektronických přihlášek na střední školy v den svého spuštění zkolaboval a na projekt Cermat se hned od počátku snesla velká vlna veřejné kritiky. Podle poradce vicepremiéra pro digitalizaci a ředitele platformy Hlídač státu Michala Bláhy se ale jedná o povedený projekt, který si tolik kritiky nezaslouží. „Systém měl dvoudenní zdržení a reálný dopad na rodiče a děti je ten, že nemají na podání přihlášky dvacet dní, ale osmnáct, prakticky tedy žádný. Veřejnost by se měla zaměřit na jiné projekty, kde se utopily stovky milionů a dodnes nefungují,“ míní.

Také deváťáci ze ZŠ Kladno, Cyrila Boudy se intenzivně připravují na letošní přijímačky. Na snímcích úlohy z matematiky | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Podle čeho soudíte, že i přes překotný začátek je elektronický přihlašovací systém DiPSy úspěšný?

Ten projekt je nový a unikátní. Na jeho vytvoření dostali tvůrci extrémně krátký čas, šli do rizika a zvládli to (systém začal vznikat v říjnu 2023, pozn. red.). Začátky bývají obvykle těžké u všech digitálních projektů, kde se očekává nápor zájemců. Dnes systém běží bez výpadků, i když se na něm ještě pořád pracuje. Ke škodám ani k porušení zákona nedošlo, takže ano, je to povedený projekt. Rodiče a žáci mohou přihlášky podávat namísto dvaceti dní pouze osmnáct, což není tak velké zhoršení komfortu. Důležité je, že na pořadí podání přihlášky nezáleží.

Veřejnost ani pracovníci školství ale moc spokojení nejsou a Cermat musí obhajovat hlavně to, proč systém nechal vytvořit interně a nepředal ho odborné firmě.

Cermat měl málo času. Vypsal výběrové řízení, které neúspěšný zájemce napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud by Cermat postupoval bez ohledu na zájmy studentů, pak by ještě dnes čekal na rozhodnutí ÚOHS a letos bychom elektronické přihlášky neměli a kdo ví, zda příští rok. Zvolili pro ně riskantnější řešení, které ale studentům poskytne pohodlné a lepší přijímačky už letos. Paradoxně je Cermatu vytýkáno něco, co bychom naopak měli chtít, aby bylo častější praxí.

Hlídači státu Michal Bláha a Jana BohuňkováZdroj: Deník/Jaroslav Balvín

V čem je výhoda interních týmů?

V mnohem silnější roli úřadu jako business ownera (vlastníka projektu). Takový tým má mnohem lepší znalost aplikace než při zadání externí firmě, což je důležité především u dlouhodobě rozvíjených projektů. Tím jsou právě i ty přijímačky. Ochotu k tomu přistupovat takto ale ze strany státu příliš nevidím, což je dané hlavně chybějícími kapacitami na straně úřadů. V devadesáti procentech případů stát najímá pro digitalizaci externí firmy, které pak dodávají i role, které by měl dodávat stát. Tím se to prodlužuje, prodražuje a roste závislost úřadů na firmách u systémů, kde by to nemuselo být.

Častý je argument, že pro vytvoření interních týmů nemá stát finance. Nedokáže konkurovat soukromému sektoru, který nabízí násobky tabulkových platů, a odborníci na digitalizaci a IT k němu odcházejí. Dá se tomu předcházet?

Myslím, že kdyby stát chtěl, mohl by nabídnout velmi podobné ohodnocení jako soukromý sektor. Nástroje na to má. Teď dochází reálně k tomu, že stát ochotně zaplatí například 350 tisíc za zaměstnance externí firmy, ale není ochotný zaplatit 80-90 tisíc za vlastního zaměstnance, který by dělal tu samou práci. To logiku nemá.

Existuje nějaký konkrétní případ digitalizace, která se podle vás příliš nepovedla a ve srovnání s počínáním Cermatu je opravdovým neúspěchem?

Určitě je to ESEL - Elektronická sbírka a elektronická legislativa. Za více než 800 milionů ho vysoutěžila velká IT firma. Už po čtyřech měsících projekt o rok posunula. A poté ještě třikrát, nakonec je zpoždění o čtyři roky delší a náklady o stovky milionů vyšší. To ale média nechala zcela bez povšimnutí, na rozdíl teď od těch přijímaček. Takových projektů je důležitější si všímat, i když nejsou pro veřejnost tak snadno uchopitelné.