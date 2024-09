Vyrůstala v rodině, kde byl alkohol běžnou součástí kultury. Poprvé se opila v deseti letech. Svoji pětiletou závislost popisuje jako nejhorší období života. „Člověku je prakticky permanentně špatně, velmi trpí a alkohol mu slouží už jen k tomu, aby se alespoň chvíli cítil normálně. To už není super párty ani slast. Je to duševní stav, který provází halucinace, dezorientace nebo paranoia,“ popisuje v rozhovoru osobní zkušenosti s alkoholem koučka a terapeutka Elena Kovalčíková.

Vybavuje se vám den, kdy jste byla naposledy úplně namol opilá?

Bylo to těsně před tím, než jsem odešla do léčebny. Měli mě vyzvednout kamarádi. Na léčbu musíte nastoupit střízliví s nulovým promile alkoholu. Jenže já se s ním nedokázala rozloučit. Takže ještě před odjezdem jsem vypila celou sedmičku vína. Doslova jsem ji vyždímala do poslední kapky. To byla moje poslední flaška. Dnes bych to pojala více rituálně, ale tenkrát jsem na to neměla kapacitu.

To už jsou pocity vrcholové závislosti?

Nejhorší, co si může alkoholik zažít. Člověku je prakticky permanentně špatně, velmi trpí a alkohol mu slouží už jen k tomu, aby se alespoň chvíli cítil normálně. To už není super párty ani slast. Je to duševní stav, který provází halucinace, dezorientace nebo paranoia, takový člověk je ve stavu šílenství a potřebuje léčbu na psychiatrii, protože už je zásadně narušeno jeho psychické zdraví.

Přebrala jste od někoho z rodiny tu pomyslnou štafetu alkoholismu?

V prostředí alkoholu jsem celé dětství vyrůstala. Nechci, aby to vypadalo jako výmluva. Ale pravda je, že alkoholismus se vyskytoval jak ze strany matky, tak i otce. Děda byl společenský piják a umřel na cirhózu ledvin. A matky bratr byl ten typ alkoholika, co pil sám, stejně jako já, do takového hněvu a smutku. Vypil litr tvrdého alkoholu denně. Pil celé dekády, nakonec umíral na rakovinu plic, ale v zásadě si myslím, že ten alkohol mu jistě nepomáhal. Nepřeneslo se to na rodiče, ale na mě, takže nějakou pomyslnou štafetu jsem si převzala a taky pevně věřím, že jsem ji doběhla a ten domino efekt se zastavil.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Koučka a terapeutka Elena Kovalčíková.

Doma spořádaná a poslušná holčička, ve škole jste byla premiantka. Mluvíte šesti jazyky. Jak na vaši odvrácenou tvář reagovala rodina?

Moje rodina věděla, že jsem živel, že mám svoje smutky a melancholie. Občas že jsem i zlá a nekomunikuji. Určitě z toho plynuly i nějaké obavy, že spadnu do nějakého průšvihu. Když se dozvěděli o mojí závislosti, byli zaskočení a smutní. Když člověk dělá běžné chyby, tak se jim v rodinách nepřikládá taková míra, ale alkoholismus je už značný problém. Když jsem se z toho všeho dostala, rodinu to nakonec velmi posunulo a obohatilo.

Předpokládám, že podobný nebo možná ještě horší dopad to mělo na vaše intimní vztahy.

Přesně tak. Vztahy se rozpadaly. V tom prvním mi byl alkohol jakýsi katalyzátor a rozchod urychlil. Pak jsem vstoupila do mileneckého vztahu s ženatým mužem, což mi vyhovovalo, protože jsme se vídali jednou za týden, takže jsem měla i dost času věnovat se svému pití. Kdybych měla normální vztah, nešel by spojit s alkoholismem, protože v té moji fázi jsem nechtěla slyšet o tom, že bych měla přestat a jít se léčit.



Vidíte to dnes jinak?

Tenkrát to pro mě bylo nepředstavitelné, vstupovat do mileneckého vztahu. Ženaté chlapy jsem z principu odmítala. To tabu a vnímání vztahů se mi podařilo zbořit díky alkoholu, protože vědomě bych do podobného vztahu nešla. Dodnes tento vztah považuji za jeden z nejdůležitějších, protože mi změnil až rigidní vnímání milostných trojúhelníků, i přes to, že to bylo bolavé a smutné. Rozšířilo mi to obzory a kdyby se to nestalo, tak bych se i dnes dívala na milenky jako na nějaké chuděry, které nevědí, co se sebou a tak tahají chlapy od rodiny. Tu optiku mám dnes už zdaleka jinou. Rozhodně není tak černobílá.

Takže milostný trojúhelník vnímáte jako normu?

Samozřejmě že také toužím po vztahu, který není milenecký a je v pravdě a upřímnosti. Ale pracuji s lidmi, kteří se potkávají se vším možným a ta realita často není ideální. Ten milenecký vztah mi tenkrát poskytl výrazně větší míru empatie pro to, co jsem v tom životě zažívala a nebylo to ideální.

Vyprávěla jste mi o muži, se kterým jste se rozešli velmi nepřátelsky a proběhla tam nějaká šílenost, ale vy si z toho nic nepamatujete, protože jste byla namol. Stále nevíte, co se stalo?

To proběhlo až v samotném konci závislosti. Vím, že jsme měli v noci nějaký strašný konflikt, který jsem si na druhý den vůbec nepamatovala. Chtěla jsem to řešit, ptala jsem se, ale ten muž mě úplně odstřihnul na všech kanálech i komunikačně. Nikdy se mi nic podobného nestalo. Nikdy jsem nebyla odmítnutá, a i toto byla poslední kapka, která mě dovedla k rozhodnutí se jít léčit, že to sama nezvládnu.

Pila jste pět let. Kolik alkoholu jste dokázala vypít za den?

V první fázi to byla flaška tvrdého alkoholu denně. Pak přišlo příšerné delirium, ze kterého jsem se tak tak vyhrabávala v nemocnici. Tak jsem začala pít víno, skončilo to na pěti někdy šesti lahvích denně.

S tím se přeci nedá v běžném ani pracovním životě fungovat.

Fungovala jsem hlavně dopoledne, kdy ten alkoholový rozjezd byl pozvolný. Vrcholilo to až odpoledne a večer. Takže práci jsem řešila dopoledne. Občas jsem měla lepší týden, kdy jsem dokázala nepít a vyřešila i nějaký projekt. Rozhodně jsem nestavěla žádnou kariéru. Nakonec jsem nastoupila do větší firmy, kde jsem pila i v práci, přišly s tím velké problémy a skončila jsem.

K alkoholu jste si navíc přibrala i silné drogy.

Měla jsem s nimi zkušenost už v těch deseti letech, kdy jsem začala chodit na večírky a měla možnost s různými drogami experimentovat. Až později jsem alkohol začala kombinovat s kokainem. Kalby mnohdy trvaly i šedesát hodin. Bušilo mi po nich srdce v takové síle, že jsem myslela že umřu. Kombinace vína a koksu je pro srdce velmi nebezpečná. Tady jsem byla na absolutní hraně.

Napadaly vás myšlenky to jednou pro vždy skončit?

Velmi často jsem se k té myšlence vracela, protože jsem se v tom životě cítila hrozně. Neuměla jsem se z toho vymotat. Každé ráno jsem věřila, že to zvládnu a přestanu pít, a každé dopoledne jsem to porušila. Bylo to pro mě neskutečně ponižující.

Ale jste tady.

Sebevraždu mi pomohla odvrátit myšlenka na moje blízké, ale taky představa, že tady po sobě zanechávám ten zabordelený život. Smrtí bych zranila své nejbližší a ještě by po mě museli uklízet byt a řešit administrativu. Pomohla mi i psycholožka Nora Valášková, která mi půjčila knihu Průvodce sebevraždou, kde byly tipy a návody, jak sebevraždu spáchat. Nora mě tou knihou záměrně přiblížila k té realizaci, abych si mohla vyzkoušet tu energii toho, jaké to je život ukončovat. Zjistila jsem, že to nechci. Věděla jsem, že chci žít a jediné, co potřebuji, je ten problém vyřešit.

Polil mě teď pot při představě, že lidé na hranici života a smrti dostanou ještě návod k tomu, jak se zabít.

Byl to z její strany odvážný trik, ale zafungovalo to.

Na co nejste hrdá, když si vybavíte ty opilecké roky?

Je toho hodně. Ale na co nejsem opravdu hrdá je třeba to, že jsem s pravidelností opilá řídila auto. I když jsem si dávala pozor, jezdila pomalu a opatrně, uvědomuji si, co všechno se mohlo stát. Mohla jsem někoho zabít. Mohla jsem zabít sebe. Měla jsem neuvěřitelné štěstí, že se za tu dobu nikdy nic nestalo. Je dobré říct, že jsem byla takzvaný skříňák, který pil často sám a doma. Svoje okolí jsem tedy zásadně opilecky neohrožovala. Nebyla jsem ten typ, který dělá excesy, tancuje na stole a leze po chlapech. Ty průšvihy přišly až s kombinací chlastu a kokainu.

Alkohol je u nás i na Slovensku jakousi součástí kultury. Můžete být dnes v přítomnosti lidí, kteří pijí alkohol?

Ano a je to tak od začátku. Nevyhledávám žádné extrémně alkoholické prostředí, ale tím, že mnoho mých známých i rodina příležitostně pije, tak se tomu nešlo vyhnout. Ale pokud si mám vybrat, půjdu raději do čajovny než do hospody, kde se huláká a jsou tam všichni ožralí. Ale zase na druhou stranu budu raději s lidmi, kteří si občas rádi popijí a mám je ráda, jsou mi blízcí, než být s abstinenty, se kterými si nemám o čem povídat.

Tolerovala byste alkohol i svému partnerovi?

Zase je to o té míře. Pokud by to byl chlap, který by pil první ligu, tak by to nefungovalo. Den má jen dvacet čtyři hodin a týden sedm dní, takže pokud by většinu toho času trávil pod vlivem a já střízlivá, tak by byl velký problém. Pokud by šlo o příležitostné pití a nešlo by o závislost, tak bych to tolerovala. To není žádná překážka.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Elena Kovalčíková byla hostem podcastu O životě zblízka.

Vy jste nezačala úplně abstinovat. Přitom je známo, že člověk, který prošel léčbou, už by alkohol vůbec pít neměl.

Říká se to. Já si myslím, že jde o mýtus. Ale nemohla jsem si to dovolit hned. Čekala jsem čtyři roky, do té doby jsem byla na nule. Věřím, že když se člověk vyrovná se všemi problémy včetně toho, co ho k alkoholu přivedlo, tak si potom v klidu skleničku může dát, ale nemělo by to být účelové. Byl to můj další experiment, abych mohla tento mýtus vyvrátit, protože mě obecně baví mýty vyvracet.

Od raného dětství se pohybujete v emoční amplitudě. Když je ta polarita záporná, říkala jste, že býváte smutná nebo i zlá. Máte v takových chvílích chuť sáhnout po alkoholu?

Dnes už ne. Zlepšit náladu nebo kompenzovat si tento stav dokážu už jinak. Jdu si zaběhat, zavolám si s někým, koho mám ráda, nebo napíšu báseň o vztazích nebo přírodě, ve které trávím hodně času. Věnuji se i zpracovávání duševních poryvů, když si s nimi neumím poradit, ztvárnit je do básně mi dává smysl. Toto mě vyživí mnohem líp než alkohol. Zlé nálady už jsem se naučila přečkat a asertivně je komunikovat se svým okolím. Mnozí alkoholici se potýkají s odsudky nejen od společnosti, ale i rodiny. Těžko pak hledat důvod, proč to změnit. Kdybych nezažila na vlastní kůži, že je to možné, že to může být tak těžké, že nás může něco tak silně ovládnout i přesto, že jsme jinak silní jedinci, tak bych necítila po tom všem obrovskou vděčnost, že jsem dostala druhou šanci. Neodvrátila se ode mně rodina, podařila se mi léčba, protože mnoho lidí na léčení jde a pije dál a mají recidivy. Takže cítím opravdu velkou vděčnost, která mě přivedla k tomu pomáhat druhým z jejich závislostí a životních krizí. Věřím, že každá krize je příležitost a že je dočasná a že z ní jde vytěžit poklad.

Sama dobře vím, že když mě někdo do něčeho tlačí, vzdoruji, dokud si nenabiji. Taky jste to ignorovala dlouhá léta. Jak přimět člověka, aby se šel léčit, a jakou roli v tom hrajete vy?

Je velmi problematické, když ho do toho tlačí okolí. Člověk musí najít impuls a motivaci v sobě. Mně to trvalo pět let, ale když to přišlo, tak už to doslova odsýpalo. S lidmi pracuji převážně formou konzultací, individuální terapeutickou prací, práci s tělem a formou lesních poutí. Nejčastěji jsou u mě lidé v roční cestě, kde se kontinuálně potkáváme v průběhu roku, máme stanovené cíle, co chce ten člověk ve svém životě změnit, a pokoušíme se to celé splnit. Filozofií průvodcovství je práce v přírodě, protože věříme, že lidská duše se uvolní, zrcadlí a dokáže sama sebe najít a cítit nejvíce v divoké přírodě. Pracuji s lidmi v Krkonoších, na Sahaře, různě v lesích na Slovensku a Čechách, mám vybraná místa v Chorvatsku, kde mám zázemí a mnozí klienti sem jezdí na dovolené, takže máme možnost se potkávat i tady. Stojím na pomezí koučinku a terapie a zároveň podání pomocné ruky toho člověka na jeho cestě podpořit.



Jaký z toho všeho, čím jste si prošla, máte pocit?

Vítězství a vystřízlivění do reality, že se závislost nedá řešit jednou katarzí nebo zázrakem, že to nezpůsobuje jedna spontánní příčina. Podobně, jako když dostanete chřipku - abyste ji dostali, je k tomu potřeba mít oslabenou imunitu, být nevyspalí a ve stresu. Potřebujete k tomu deset přeměnných, abyste chřipku dostali, stejné je to se závislostí.