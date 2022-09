ANKETA: Pomáhá vláda lidem a firmám, aby zvládli zdražení energií?Zdroj: Deník Vypadá to jako štědrá pomoc, neboť 66 miliard nejsou žádné drobné. Přesně tolik vláda vyčlenila na různé typy podpor pro zvládání energetické krize. Do této množiny ovšem počítá úplně všechno včetně povinné valorizace penzí. Naopak se ukázalo, že s částkou sedmadvacet miliard na úsporný energetický tarif rozpočet na příští rok zatím nepočítá. Podobných nedorazů má pětikoalice na kontě přehršel.

Při startu horké fáze kampaně ODS před komunálními a senátními volbami šéf ODS Petr Fiala na adresu opozice řekl: „Říkají, že stačí, aby vláda jednoduše rozhodla a ceny zastropovala. Nebo aby rozhodla, že se obchody s elektřinou přestanou odehrávat na burze. Nebo abychom nejlépe zítra vyhnali třetinu minoritních akcionářů z ČEZu a levné elektřiny bude hned dost. Nebo aby všechno všem zaplatila vláda ze státního rozpočtu, bez ohledu na dluhy, které Česká republika má. Ne, ne, ne, to není cesta.“

Obrat přišel z Václavského náměstí

Uběhlo pár dnů a už to cesta je. O zafixování cen plynu a elektřiny mluví úplně všichni. Nejprve jako o celoevropském řešení, nyní premiér potvrdil, že na stole musí být i národní plán. Kde se vzal ten obrat? Na Václavském náměstí, kam přišlo na sedmdesát tisíc demonstrantů.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) pronesl historickou větu: „Pokud se nevyřeší krize v energetice, tak je ohrožen politický systém této země a naše vláda tady dlouho nebude.“ Dodal, že společenská situace a atmosféra je nejdramatičtější od roku 1989.

VIDEO: Ví premiér, co vás trápí? Petr Fiala odpovídal na otázky ohledně energií

Fialovo prohlášení, že pražskou demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR, zkritizovali i jeho spolustraníci. „Je nutné podívat se, co tam lidi vede, a pokud to vláda bude ignorovat, tak může nastat problém,“ uvedl například jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů Martin Kuba.

Je správné, že Petr Fiala jako premiér předsednické země Rady EU hledá celoevropské řešení. Se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckim se třeba shodli, že energetická bezpečnost Evropy a zajištění přijatelných cen energií pro obyvatelstvo i podniky musí dostat přednost před tlakem na Zelenou dohodu a přechodem k obnovitelným zdrojům. Proto je podle nich třeba také snížit cenu emisních povolenek.

Jenže to jsou pro občany příliš abstraktní a odtažitá témata. Dokazuje to aktuální anketa Deníku. Víc než čtyři pětiny respondentů jsou přesvědčeny, že vláda dělá pro zvládání energetické krize málo. Koresponduje to s nedávným průzkumem společnosti Morning Consult, podle něhož premiérovi důvěřuje jen dvaadvacet procent lidí.