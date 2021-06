Epidemie zpomaluje. V pátek přibylo 454 nakažených, nejméně od srpna

ČTK





V Česku v pátek přibylo 454 potvrzených případů nemoci covid-19, to je o 217 méně než před týdnem. Za všední den je to nejnižší denní přírůstek počtu nakažených od loňského 28. srpna. Nových případů nákazy za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo v pátek 32, o den dřív 34. Zároveň v mezitýdenním srovnání přibylo o zhruba 5600 lidí naočkovaných proti covidu, v pátek zdravotníci dali téměř 99.700 injekcí s vakcínou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Testování zaměstnanců Univerzity Palackého | Foto: ČTK

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo na hodnotu 0,68 z předchozích 0,71. V poslední době postupně klesá. Na přelomu dubna a května se číslo pohybovalo kolem 0,89. Pokud je hodnota nižší než jedna, kde bylo naposledy v polovině dubna, šíření nákazy zpomaluje. Návod, jak jít do restaurace či baru: jaké potvrzení je třeba, co je zakázané Přečíst článek › Od začátku šíření epidemie koronaviru loni v březnu se nákaza v Česku prokázala u více než 1,66 milionu lidí. S nemocí covid-19 dosud zemřelo 30 101 nakažených. Počet úmrtí tento týden nepřekročil 12 denně, za pátek ministerstvo zatím eviduje jednoho zemřelého. Při pozdějších aktualizacích se nicméně toto číslo většinou zvyšuje. Spolu se zlepšující se epidemickou situací vytrvale klesá zhruba od poloviny letošního března i množství hospitalizovaných s covidem-19. V pátek kleslo na 628, přičemž ve vážném stavu byla zhruba stovka pacientů. Obdobný počet koronavirových pacientů byl naposledy v nemocnicích loni v polovině září. Na situaci se kladně podepisuje i pokračující očkování proti covidu, které v zemi začalo na konci loňského roku. Tento týden se počty podaných dávek vakcíny dostaly tři dny za sebou na nejvyšší úroveň, přičemž ve středu a čtvrtek překročily 100 tisíc. Ve čtvrtek bylo podle aktualizovaných údajů naočkováno dosud nejvíce lidí od zahájení vakcinace, a to 103 253. Počty očkovaných ve statistikách se obvykle ještě dodatečně navyšují po dohlášení všech očkování. Od začátku vakcinace bylo podáno v Česku asi 5,14 milionu dávek vakcín, pro dokončené očkování jsou u většiny vakcín ale potřebné dvě dávky. Plně naočkováno bylo přes 1,4 milionu lidí. PŘEHLEDNĚ: Otevírají se hospody, sauny i bazény. Ovšem za určitých podmínek Přečíst článek › Vláda v pátek přistoupila k nečekanému a výraznému rozvolnění protiepidemických opatření. Od pondělí se za dodržení dílčích omezení otevřou vnitřní prostory restaurací, bazény, sauny, wellness, kluby, diskotéky, herny či kasina. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vláda opatření uvolnila kvůli rozsudku Nejvyššího správního soudu, podle kterého nelze uzavírat služby plošně. Vláda se při určování protiepidemických opatření dosud většinou řídila číslem udávajícím počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na každých 100 tisíc obyvatel. Stejně jako za celou republiku toto číslo v pátek kleslo téměř ve všech regionech země. Výjimkou byl Ústecký kraj, kde číslo stagnovalo na 33, a Karlovarský a Královéhradecký kraj, kde počet případů nákazy za týden na 100.000 obyvatel stoupl z pěti na šest a z 13 na 14. Karlovarský kraj ale dál zůstává regionem s nejnižším incidenčním číslem. Nejvyšší je tento údaj stále ve Zlínském kraji s 52 případy.