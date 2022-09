Celý tento týden také rostou počty testovaných na koronavirus. V pátek bylo provedeno 5284 PCR testů a 3668 antigenních, což bylo dohromady o 15 procent více než před týdnem. Navzdory vyššímu množství testovaných se ale zvýšil i podíl odhalených případů nákazy na počtu provedených testů, a to ve všech kategoriích. V nejpočetnější kategorii testů - diagnostické, v níž jsou testováni lidé s příznaky nemoci, podíl pozitivních testů stoupl z 30,73 procenta za předchozí pátek na 32,13 procenta.

Chřipka, nebo covid? Rozpoznat to pomáhají nové PCR a antigenní testy

Stejně tak rostlo incidenční číslo, tedy počet nových případů nákazy za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. K dnešku činilo 116 případů, což bylo o čtyři více než v pátek a o 14 více než před týdnem. Nejvyšší je stále incidenční číslo v Královéhradeckém kraji se 142 případy a nejnižší v Karlovarském kraji s 96 případy.

Stále zatím pokračuje postupný pokles množství hospitalizovaných s covidem-19, který trvá už od začátku srpna. Rozdíl je už ale v mezitýdenním srovnání jen malý. K pátku bylo v nemocnicích 702 lidí, což je jen asi o tři procenta méně než před týdnem. Stoupl však počet vážně nemocných z 26 k předešlému pátku na současných 33.

Čtyři miliony případů

Od začátku epidemie v březnu 2020 bylo v Česku potvrzeno téměř 4,06 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou nákazu je asi 315 tisíc. Za celou dobu epidemie zemřelo 40 905 lidí s covidem-19. Za uplynulých sedm dní bylo úmrtí 47, což bylo o čtyři méně než v předchozím týdnu.

Koronavirus zmutoval. Je extrémně nakažlivý a nevadí mu ani teplo

Proti covidu-19 bylo v Česku plně naočkováno zhruba 6,89 milionu lidí. První posilující dávku dostalo více než 4,3 milionu lidí a druhou zhruba 199 tisíc. V pátek bylo očkováno 6140 lidí, což bylo asi o 1700 méně než před týdnem. Do Česka v tomto týdnu dorazily upravené vakcíny na nové varianty koronaviru od firmy Pfizer/BioNTech. Nové vakcíny typu Comirnaty Original/Omicron BA.1 byly podle ministerstva zdravotnictví rozděleny do několika očkovacích míst a ostatní si ji mohou objednat u distributora. Kolik těchto míst je a které to jsou, úřad neuvedl.