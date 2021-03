Zeman v souvislosti s obavami lidí z vakcíny vyzval k důvěře odborníkům. "Málo vyzkoušená vakcína je vakcína, která neprošla certifikací. A vakcíny, jimiž se nyní očkuje, vesměs byly schváleny Evropskou lékovou agenturou," řekl.

Zeman také poukázal na to, že nejde o první případ očkování. Připomněl například tuberkulózu, černý kašel nebo neštovice. Na tyto nemoci očkování zabralo, a to je podle něj důvod očekávat, že zabere i nyní.

K přísnějším opatřením, která v pátek přijala vláda, například k omezení pohybu lidí, Zeman podotkl, že se celou dobu zastával zpřísnění těchto opatření, i když ví, že se tím nestane populárním. Chápe podnikatele, kteří nelibě nesou, že jsou jejich podniky uzavřeny. Je však podle něj potřeba si uvědomit, že je před námi horizont maximálně šesti měsíců.

"Pokud samozřejmě bude dostatek vakcín. A těch šest měsíců se dá přežít," dodal. Například uzavření škol třeba na několik měsíců pokládá za rozumné i když nepříjemné opatření.

Vláda v pátek v rámci přísnějších protiepidemických opatření rozhodla o omezení pohybu občanů. Jejich pohyb bude omezen po okresech a v části případů jen na území jejich obcí. Vláda spolu s tím rozhodla, že policii pomůže s kontrolou dodržování pravidel asi 5000 vojáků.

Zeman dnes řekl, že si přeje, aby vojáci byli přísní. Nedomnívá se však, že by omezení možnosti volného pohybu lidi naštvalo. "Když, to už říkám popáté, máte časovou lhůtu, kdy to zavření bude, tak si myslím, že to lidi zase tak moc nenaštve. A na druhé straně je to kontrola korunou, jak se kdysi říkávalo ještě za komunistů. To znamená: když vám někdo vysolí pořádnou pokutu, tak si to podruhé rozmyslíte," prohlásil.

Prymula poradcem?

Zeman také zvažuje, že by se jeho neplaceným poradcem stal bývalý ministr zdravotnictví a epidemiologi Roman Prymula. Považuje ho za odborníka. Potvrdil, že se na Prymulu zlobil kvůli jeho nedávné přítomnosti na fotbalovém zápase pražské Slavie.

"Já uvažuji o tom, že by byl můj neplacený poradce. Protože jako odborník je vynikající, a jak správně říká pan premiér, tak jeho sociální inteligence - viz ten fotbal - není úplně vynikající," poznamenal. "Já s ním budu spolupracovat, milá paní moderátorko, nikoli jako s návštěvníkem fotbalových utkání, i když mám Slavii rád, ale s nejlepším českým epidemiologem," dodal Zeman.

V hledišti seděl kromě Prymuly také Zemanův kancléř Vratislav Mynář. Zeman řekl, že ho za to potrestal. "Panu kancléři jsem sebral 100 procent prémií, zkritizoval jsem ho, on se omluvil, uznal chybu a tím to pro mě skončilo," dodal.

Vakcína Sputnik v nejbližší době

Ruská vakcína Sputnik, o níž Zeman požádal ruského prezidenta Vladimira Putina, by mohla do Česka dorazit v nejbližší době. Zeman to dnes s odvoláním na informace z ruského velvyslanectví řekl televizi CNN Prima News. Televize již v sobotu informovala, že Zeman o vakcínu požádal ruskou stranu po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Zeman připustil, že neví, kolik dávek vakcíny by mělo dorazit. "Ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud více, než třeba nám dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta (Reuvena) Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace," řekl Zeman.

Premiér Babiš sdělil serveru iDNES.cz, že se Česká republika pokusí získat pro české občany ruskou vakcínu Sputnik V, pokud se ukáže, že vakcína je účinná a bezpečná. "Pokud se ukáže, že je tato vakcína účinná a bezpečná pro naše občany, tak samozřejmě, že se ji pokusíme získat a nabídnout lidem, aby se s ní mohli dobrovolně očkovat," cituje server premiéra Babiše.

Zeman také uvedl, že by se nechal Sputnikem naočkovat, protože má stejně jako vakcína Pfizer/BioNTech 92procentní účinnost. Zeman se však již naočkovat nechal. Obdržel dvě dávky právě Pfizer/BioNTech.

V případě vakcíny Sputnik by mu pro její používání stačila certifikace tuzemského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ústav by podle jeho slov neměl být líný a certifikaci provést.

Zeman řekl, že se s Babišem dohodli na tomto postupu. "Já mám poměrně dobré vztahy s prezidentem Putinem a koneckonců i s čínským prezidentem. A i když mě zase nějaký blbeček bude obviňovat z toho, že jsem ruský nebo čínský agent, myslím si, že tím pomůžu své zemi," řekl Zeman.

"Budou-li nás různí Koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je dobré jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii," řekl Zeman v narážce na šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Zeman práci BIS dlouhodobě kritizuje. Koudelku již několikrát odmítl povýšit na generála, i když mu to vláda navrhovala.

Uzávěra průmyslu riskantní

Možná uzávěra průmyslu je podle Zemana riskantní. Uvedl ale, že by se jí nebránil, ale zatím je podle něj důležité, aby zaměstnanci nosili roušky a byli testováni.

"Možná právě proto, že jsem původní profesí ekonom, jsem tady zaujatý a já tu zaujatost přiznávám. Samozřejmě, že v nejhorším případě můžeme sáhnout i k tomu lockdownu (průmyslu), ale snažme se především aplikovat ta jiná opatření, která vláda přijala. No a když nebudou stačit, sáhněme i k tomuto," řekl prezident.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů.

Vláda má opět jednat v pondělí. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v televizi Nova uvedl, že pro větší podniky by mělo být plošné testování povinné od 8. března, pro menší firmy později. Vypnutí průmyslu by podle něj znamenalo připravit se o testovací místa a mělo by katastrofické ekonomické následky.

Havlíček v pátek po jednání vlády oznámil, že průmyslové podniky zůstanou od pondělí bez nových omezení. Vláda přitom přijala nové a rozsáhlejší restrikce kvůli vývoji epidemie nemoci covid-19, například omezila pohyb občanů. Havlíček však uvedl, že ve firmách se spustí dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Podle něj se na průmysl nevztahuje málo opatření.

Stát chce podle Havlíčkova vyjádření z průmyslu vytvořit desetitisíce testovacích míst. Až bude jasné, že je logistika pod kontrolou, je tedy dostatek dodavatelů testů a je zabezpečeno řádově 20 až 25 milionů testů, bude zahájen povinný režim.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula v sobotu ČTK řekl, že vláda dala přednost ekonomickým zájmům před ochranou občanů a nehledá možnosti, jak vážnou situaci s koronavirovou nákazou v továrnách řešit. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák proti tomu uvedl, že svaz si uvědomuje, že koronavirová situace v Česku je vážná. Průmysl ale jen tak zastavit nejde, firmy by přišly o zakázky a musely by propouštět, dodal.