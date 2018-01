ERecepty: část lékařů je kritizuje. Další i nadále čekají na přístup

Někteří lékaři mají k eReceptům výhrady, vydání je prý pomalejší než vypsat papírový recept. Další stále čekají na přístupové údaje k centrálnímu úložišti. ČTK to zjistila v anketě mezi lékaři v krajích.

"Vydání jednoho receptu trvá jednou tak dlouho, než když jsem ho psala v ruce," řekla dnes soukromá praktická lékařka Michaela Sporková, která ordinuje v okrajových plzeňských čtvrtích Křimice a Radčice. Delší je vydání zejména jediného receptu, u více stejnému pacientovi se doba zkrátí.

"Než to zadám, pak než to načte a vytiskne tiskárna, trvá docela dlouho. Dnes je klid, ale až bude třeba chřipková epidemie a bude chodit hodně lidí, budou větší fronty," dodala lékařka.

Na pomalejší provoz si postěžovala i praktická lékařka Jarmila Ševčíková z Bohuňovic na Olomoucku. "Provoz je objektivně pomalejší a trvá déle, než se recept vytiskne," řekla Ševčíková. U lidí, kteří bydlí v menších obcích, jsou pak elektronické recepty kvůli mezeře před číslem domu často chybně vytištěné a musí se upravovat, což zabere další čas.

Že systém lékaře zdržuje, se domnívá také předseda Sdružení praktických lékařů Česka ve Zlínském kraji Lubomír Nečas. "Systém se pomalu rozbíhá. V sobotu jsem sloužil ve zlínské nemocnici na pohotovosti a systém jsme zkoušeli. Ošetřil jsem asi 80 pacientů, vystavil asi 60 receptů. Funguje to, ale zdržuje to, je to časově náročnější," řekl dnes Nečas.

Například v Pardubickém kraji dnes eRecepty podle odhadu krajského předsedy Sdružení praktických lékařů Jiřího Zdražila nezačala vydávat elektronické recepty pětina až čtvrtina praktiků. Nepřipojili se zvláště starší lékaři, kterým přišly přístupové údaje do systému až koncem loňského roku, nebo si o přístup ani nepožádali.

"Pokud lékař měl zavedeno, že některé recepty tiskla sestřička, u stabilizovaných pacientů nebyla jeho přítomnost nutná, tak to teď není vůbec možné. Nyní to musí být čistě na počítači, kde je certifikát nainstalovaný, což výrazně zpomaluje práci," uvedl Zdražil.

Elektronické recepty musí používat i lékaři v nemocnicích. "Problematické je nastavení systému pro externí lékaře, kteří slouží na lékařské pohotovostní službě, pro které je složité exportovat kvalifikovaný certifikát nebo se obávají jeho zneužití," uvedla mluvčí ostravské nemocnice Andrea Vojkovská. Ve dvou oslovených lékárnách v Liberci byla mezi dnes vydanými recepty těch elektronických asi polovina, protože lidé chodí ještě s recepty vystavenými před koncem roku.

Asi 7000 lékařů, kteří o registraci požádali, zatím do systému nemohou. Systém ověřování lékařů žádajícího o registraci je poměrně komplikovaný. Musí si vytvořit certifikát k elektronickému podpisu, jejich členství musí potvrdit Česká lékařská komora (ČLK). Potom SÚKL lékaři zašle doporučený dopis s přihlašovacími údaji, které aktivuje až se mu vrátí doručenka.

"Obdrželi jsme údaje ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a čekáme, až oni dostanou zpátky doručenku a budou nás o tom informovat. Čekáme, až nás to pustí do systému, ale je možné, že se jim zadrhl," řekla brněnská lékařka Milada Hoffmanová.

Podobně je na tom i lékař a jeden z poslanců, který v roce 2012 předkládal návrh zákona o povinných elektronických receptech, Boris Šťastný (dříve ODS). "Jaký paradox po pěti letech: SÚKL nestačil v řádném termínu mně, ani většině z mých kolegů na klinice, doručit přístupové údaje! Od rána tedy píšeme recepty stále postaru," uvedl na twitteru.

SÚKL garantoval lékařům, kteří žádost podají do 26. listopadu, že jejich registrace stihne vyřídit. U některých se to ale nepovedlo. "Rádi bychom dnes najeli na elektronické recepty, kdybychom ovšem od SUKL dostali přihlašovací údaje. Nemáme je. Ačkoli jsme zažádali ve lhůtě, kdy garantovali zaslání do konce roku, pokud ta lhůta bude dodržena, tak jejich reakce je naprosto nulová," řekla ČTK gynekoložka Jana Buršíková.

Pověřená ředitelka SÚKL Irena Storová dnes na tiskové konferenci k eReceptům řekla, že nemohou ovlivnit rychlost, jakou žádosti ověřuje ČLK. Například v Městské nemocnici Ostrava čeká na vyřízení žádosti 146 z celkem 255 tamních lékařů. Údaje nedorazily také lékařům z Krajské nemocnici Liberec.