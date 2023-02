K připoutání své lásky o svátku svatého Valentýna už nestačí jen obligátní květina či čokoláda. Češi stále více svým drahým polovičkám věnují i balíčky s erotickým obsahem. Zvláště s popiskou BDSM. Právě odnož tvrdší erotiky je totiž v kurzu. Potvrzují to nejenom data erotického portálu Růžový slon, ale i výrobce sadomasochistických pomůcek.

„Když se dívám do objednávek, tak právě o Valentýnu je zájem o erotické hračky, podobně jako o Vánocích, skokový. Co se týče trhu s pomůckami na tvrdší sex, vnímám, že opravdu roste. Co však za tím je, netuším,“ řekl Miloslav Míka ze specializovaného sexhopu a výrobce pomůcek BugsHop. Evergreenem jsou pouta, ale i pomůcky pro klystýr či cévkování.

Dozvuky pandemie covidu

Vzestup tvrdší erotiky v české společnosti vnímá i známý sexuolog Petr Weiss. „V partnerských aktivitách slouží tyto pomůcky k vítanému zpestření sexuálního života,“ řekl Deníku.

Podle něj se jedná o módní vlnu a také dozvuky nedávné pandemie covidu, kdy lidé trávili více času doma u počítačů. Kromě pracovních záležitostí totiž na počítači ve velkém hledali v internetových prohlížečích porno. „Během covidového lockdownu vzrostl počet lidí sledujících internetovou pornografii. V případě BDSM se tak snaží napodobovat to, co právě na těchto portálech viděli,“ ozřejmil Weiss a pro zajímavost dodal, že porno tohoto ražení sledovaly ve větší míře ženy.

Jak zpestřit milování nejen na Valentýna? Zkuste erotické hračky, radí znalkyně

Podle Růžového slona je skladba lidí, kteří kupují erotické pomůcky, mezi muži a ženami vyrovnaná. Více se však o hračky pro dospělé zajímají zákazníci ve věkovém rozpětí od 45 do 60 let. „Sex postupně přestává být tabu, což se projevuje napříč celou populací. Lidé jej dnes berou jako běžnou součást života a nebojí se do něj více investovat. Kromě vzrůstající oblíbenosti kategorie BDSM však lidé stále ve velkém nakupují tlakové pomůcky, vibrátory či párové erotické pomůcky. Muži ženám nejčastěji kupují erotické spodní prádlo, ženy zase erekční kroužky a masturbátory,“ přiblížila za erotický portál Lenka Skolková.

Na vzestupu jsou high-tech erotické pomůcky, které jsou synchronizované a ovládané mobilním telefonem. „Některé z vibračních hraček lze ovládat pomocí aplikace odkudkoliv na světě, některé erotické hračky zase mohou být nastaveny tak, aby vibrovaly na hudbu v telefonu,“ doplnila Skolková. Průměrně dá Čech za erotickou hračku od 1 200 do 1 500 korun.

Fantazii se meze nekladou

Zájem vzrůstá také o vibrátory, které umí něco navíc – hýbou se, přirážejí či napodobují orální sex. Na popularitě nabírají i masturbátory s odlitky vagin pornohereček. Zájem roste také o anální dilda v nadprůměrných velikostech, dilda ve tvaru ruky, oboustranná monster dilda v designu chapadla chobotnice, dilda v duhových a křiklavých barvách nebo dilda ze skla.

Na erotice Češi nešetří. Vibrátory jdou na dračku, láká i tvrdý sex

Právě „designové“ robertky a jiné fantasy hračky pro dospělé už delší dobu vyrábí i Eliška Vokounová ve své pražské dílničce Top Notch Dongs. „I tento segment nyní získává na oblibě. Lidi už asi omrzely „klasické“ tvary. A proto vyhledávají právě fantasy dilda. Například v podobě vlkodlaka, upíra či jiných monster,“ popsala Vokounová a dodala, že současným trendem v této škatulce erotických pomůcek jsou pigmenty barev, které mění na světle barvu.