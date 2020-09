Do dvou týdnů má být spuštěna nová verze aplikace eRouška 2.0. Nebude již pomáhat s trasováním kontaktů, ale bude sloužit k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem. Aplikace eRouška 2.0 také oproti předchůdci má spolehlivě fungovat i na mobilech od Apple. Novináře o tom dnes informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. | Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

"Dnes posíláme na dvoufázové schvalování, a já myslím, že do dvou týdnů budeme aplikaci mít ke stažení," uvedl vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla. Podle něj je pro fungování aplikace zásadní, aby si ji stáhlo co nejvíce lidí. První verzi má přes čtvrt milionu lidí.