Za noc s prostitutkou pokuta? EU zvažuje regulaci sexuálních služeb

V Evropě snad není stát, který by neměl svoji část hříchu. V nizozemském Amsterdamu je to pověstná čtvrť červených luceren, v německém Hamburku se povětrné ženštiny spojují s přístavem a v Praze ještě donedávna s Perlovou ulicí. I když už prostituce není tím, čím bývala, stále tu je. Změnit to chce Evropský parlament, který schválil znění normy, jež by prostituci v Evropě regulovala. Nyní se jí bude zabývat Evropská komise.

Europarlament chystá regulaci prostituce na území Evropské unie. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock