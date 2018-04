Europoslankyně Konečná: Pokud není plán B, odchod z EU by byl šílený hazard

Rodačka z Nového Jičína Kateřina Konečná se v roce 2002 stala nejmladší poslankyní české sněmovny. Nyní je 37letá politička KSČM výraznou tváří levicové frakce v Evropském parlamentu, kam byla zvolena před čtyřmi lety. Odbornice na veřejnou správu a životní prostředí se v sobotu bude ucházet na sjezdu v Nymburku o post předsedkyně KSČM.

Kateřina KonečnáFoto: archiv Kateřiny Konečné

Komunisté se vyjádřili pro podporu vlády Andreje Babiše. Nevadí vám, že hnutí ANO se v minulosti profilovalo jako středopravicový subjekt, který například nechce zvedat daně?

Ideologické zakotvení ANO není žádné, je to spíš marketingový projekt. Mně jde hlavně o to, aby programové prohlášení vlády obsahovalo levicové body, zavázalo se řešit dlouhodobé problémy země, dalo občanům větší možnost podílet se na směřování státu, chtělo zákon o zálohovém výživném, zahájení výstavby bytů, zákon o celostátním referendu, boj proti exekutorské mafii, daňovým rájům a odtokům zisků do zahraničí, slíbilo zvyšování mezd a důchodů a nepodporovalo další vojenské akce bez mandátu OSN. Tyto programové priority musí být doplněny o závazný časový rámec, dokdy budou splněny.

Pokud se nás Andrej Babiš pokusí oklamat a nebude plnit tento plán, bude to znamenat okamžité vyvolání hlasování o nedůvěře.

Vadí vám trestní stíhání šéfa ANO Babiše? Vnímá Evropa tento fakt negativně?

Samozřejmě z toho nejsem, diplomaticky řečeno, nadšená. Je mimořádně trapné kolegům z Evropy vysvětlovat Babišovy aféry a jeho způsob argumentace typu „je to kampaň“. Když máte v čele země někoho, kdo vládne bez důvěry, je trestně stíhaný, má mediální impérium, v pozici ministra bohatl, de facto vlastní velkou část českého zemědělství, no tak nevypadáme jako úplně rozvinutá země. Ovšem rozhodují voliči a ti o jeho skandálech věděli. Může se nám to nelíbit, ale budeme-li ignorovat politickou realitu, budou jedny volby za druhými, nebudeme mít funkční vládu a náš obraz v zahraničí bude možná ještě horší.

KSČM se kriticky vyjadřuje k členství v NATO. Jak hodnotíte kroky vlády v demisi, která se jednoznačně postavila k vyhoštění ruských diplomatů v kauze Skripal, vydání Jevgenije Nikulina do USA a souhlas s útokem na Sýrii bez posvěcení RB OSN?

Úroveň české debaty například o útoku na Sýrii je skutečně strašná. V médiích převládá mínění, že útok podporují „demokraté“ a odporují mu kolaboranti. Doufám, že si uvědomíme, že tento způsob černobílé argumentace a myšleni nás nikam nedostane. Já nepodporuji činnost žádné zahraniční mocnosti v Sýrii. Jsem přesvědčena, že právě přítomnost jiných států v konfliktu vytvořila ze Sýrie sud prachu. V této citlivé situaci udělaly USA to jediné, co umí, shodily bomby.

Zda k chemickému útoku ze strany Asada či kohokoliv jiného došlo, se je nutné vyšetřit a viníci se musejí potrestat na základě mezinárodního práva. Raketový úder na Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie byl však jeho porušením. Všechny strany musejí zasednout k diplomatickým jednáním, jinak se můžeme vzdát naděje, že se budou mít syrští uprchlíci kam vrátit.

V roce 2013 jste projekt EU označila za „socialistický“. Díváte se na unii stejně i teď?

Jedna věc je projekt a druhá je realita. Dnes v Evropské unii bohužel převládá neoliberalismus. Ze svého působení v Evropském parlamentu jsem zaskočena silou lobbingu v institucích EU, zejména v Evropské komisi. Když ta vyjednává například mezinárodní dohody, pak se z 90 procent setkává se zástupci velkého byznysu. I kauza Dieselgate ukazuje, že velké firmy jsou na Komisi jako doma.

Byla byste pro vystoupení z EU a měli by občané dostat možnost hlasovat o czexitu v obecném referendu?

Občané by měli mít možnost se o těchto věcech v referendu vyjádřit. Ti, co si přejí czexit, ovšem musejí zcela jasně deklarovat, co vidí jako alternativu k EU, jak si představují obchod s našimi sousedy, jaké budou chtít vyjednat podmínky bezpečnosti, a podobně. Není možné v tak k zásadních otázkách říci pouze A, nikoliv B. To by byl šílený hazard s naší budoucností. Chci vidět reformovanou EU, která se zbaví vlivu různých lobby a do centra svého zájmu vrátí občany.

Kampaň před referendem by měla být dostatečně dlouhá na to, aby lidé mohli rozhodovat zasvěceně. Do detailů se musí rozebrat chyby Velké Británie v otázce brexitu a rozdílnost našich pozic. My nejsme ostrov, je nás jenom 10 milionů, nemáme silné obchodní vztahy s jinými obchodními giganty (např. Indií) a jsme na EU (zejména Německu) zcela obchodně závislí. Zda bych podporovala vystoupení z EU, bude záležet na tom, jak se bude unie v následujících letech vyvíjet.

Vaše strana loni dosáhla nejhoršího volebního výsledku. Co to podle vás způsobilo?

Stručně řečeno statičnost. Pozice permanentní opozice se nám vymstila. Občanům jsme se vzdálili a nyní se divíme, že si toho všimli. KSČM nemá být ve sněmovně dekorací, ale jasně levicovou silou, která nemá říkat pouze ne, ale prosazovat svoje alternativní návrhy. Všichni jsme například viděli mimořádný dokument Hranice práce o hrůzných podmínkách v agenturním zaměstnávání. Kde je tedy zákon, který tuto problematiku řeší? Proč čekáme, kdo ho podá? KSČM měla kontaktovat odbory a s jejich pomocí vytvořit návrh, který pak mohla prosazovat. Musíme být skutečně aktivní opozice a nikoliv jen političtí matadoři, co se umí hlásit o funkce.

Proč se chcete stát předsedkyní KSČM?

Protože bychom měli nejenom zapracovat na tom, aby se nám vrátili naši bývalí voliči, ale dělat politiku tak, aby oslovila co nejširší škálu občanů. Boj proti církevním restitucím a za obecné referendum bude samozřejmě pokračovat, ale je třeba se intenzivně věnovat i tématům, jako jsou ostudně nízké mzdy, automatizace práce, odliv peněz do zahraničí, daňové ráje, bytová politika, stárnutí populace, neskutečně trapně nízké důchody, navrácení přírodního bohatství do rukou státu, bezpečnost a podobně.

Stát stále tvrdí, jak se máme všichni dobře, ale málokdo vidí realitu. Matky samoživitelky ponecháváme napospas a manažeři státních podniků dostávají několikamilionové odstupné. Takto nemorálně není možné řídit stát a český občan, který je zadlužený, dostává mizernou mzdu, jí produkty druhé kvality, zvyšují se mu nájmy a náklady, se nesmí cítit osamocený. KSČM mu musí a bude pomáhat.

Rozhovor s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, který bude na sjezdu obhajovat funkci, přinese Deník již zítra.