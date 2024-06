V další debatě Deníku s Andrejem Babišem se bývalý premiér vyjádřil především k nadcházejícímu víkendu, kdy si nejen Češi zvolí v eurovolbách nové zástupce do Evropského parlamentu. Varoval před subjekty, které získávají politické body především proto, že jsou nové, případně mají radikálnější program než současné parlamentní strany.

Andrej Babiš v debatě Deníku potvrdil, že o další spolupráci s Věrou Jourovou ANO zatím nejedná. Podívejte se, co zaznělo na toto téma. | Video: Deník

Podle Andreje Babiše je nutné zvážit zkušenosti kandidujících uskupení. Ty totiž rozhodují o tom, zda hlas českých europoslanců bude skutečně slyšet. „Hlas pro hnutí ANO je nepropadlý hlas,“ zmínil lídr nejsilnějšího opozičního hnutí.

Podle výsledků posledního předvolebního průzkumu agentury STEM by eurovolby v Česku vyhrálo hnutí ANO se ziskem 23,1 procent hlasů. „Za ním by skončila koalice SPOLU, kterou by volilo 21,5 procenta voličů. Další strany a hnutí zastoupené v současné Sněmovně se drží s velkým odstupem za nimi. Do Evropského parlamentu by se dostala ještě koalice STAČILO! se ziskem 8,1 procenta hlasů. U koalice Přísahy a Motoristé nyní není zřejmé, zda překoná pětiprocentní hranici,“ shrnula agentura.

Kdybych řekl to, co prezident, je celá obrazovka ČT žlutá, řekl Babiš v debatě

S koalicemi Stačilo! a Přísaha a Motoristé, ale také třeba s SPD má podle lídryně kandidátky ANO Kláry Dostálové hnutí názorové průniky ohledně Green Dealu i migračního paktu. Podle slov Babiše pro Deník má ale ANO ze všech kandidujících subjektů největší zkušenosti s řešením a znalostí palčivých témat a problémů, se kterými Evropská unie bojuje, a jeho zvolení zajistí, že se předvolební program skutečně naplní.

Babiš připomněl, že byl ministrem financí, premiérem a navštívil všechna místa spojovaná s nelegální migrací. „Byl jsem na na Sicílii, na hranicích s Maďarskem, v Makedonie. Napsali jsme o tom knížky. Všichni nás znají a my program plníme,“ zmínil.

O čem byla řeč v debatě Deníku s Andrejem Babišem: o nadcházejích volbách do Evropského parlamentu

o českém předsednictví v Radě Evropské unie

o migračním paktu a ilegální migraci

o Alexandru Vondrovi

o Petru Fialovi

o Věře Jourové Celý záznam si můžete pustit zde: Zdroj: Deník

Jourová? Na další spolupráci to nevypadá

Po nových volbách do Evropského parlamentu zaniknou funkce dosavadním eurokomisařům. A to včetně Věry Jourové, která funkci zastávala deset let. Do Evropského parlamentu kandidovala za hnutí ANO, opakovaně se ale v minulosti proti Babišovi ohradila a jeho politické kroky kritizovala.

Co vše již zaznělo v živých debatách se šéfem hnutí ANO? Články a záznamy najdete ZDE.

Babiš v debatě potvrdil, že o další spolupráci s Jourovou strana zatím nejedná a dovolil si vtipkovat: „Naši voliči nemají rádi paní Jourovou, ale kdyby nám paní Jourová lovila hlasy pražské kavárny, tak možná v Praze by nám mohla přidat nějaké hlasy.“

Předvolební debatu měl Deník i s premiérem Petrem Fialou:

ODS nechce ve frakci Orbánovy poslance, řekl premiér Fiala v debatě Deníku

Podle šéfa hnutí ANO zůstává rozhodnutí čistě na Jourové. „Myslím, že ona ví, že naši voliči ji nemají rádi, nám se nelíbí, že měla dvojí metr vůči Maďarsku a Polsku i Slovensku. Já chápu, že každý v Bruselu onemocní, že je to taková parta, jejich bublina a potom jsou všichni součástí bruselské chobotnice,“ zkonstatoval.

Expremiér přesto věří, že po letošních volbách a případném zvolení kandidátů ANO se nic takového opakovat nebude.